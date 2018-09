A héten nyilvánosságra hozták a 2018. évi Prima Primissima díj tíz kategóriájának három-három jelöltjét.

Kedden este hozták nyilvánosságra az idei Prima Primissima díj tíz kategóriájának jelöltjeit. Ez lesz a tizenhatodik alkalom, hogy átadják a díjakat, amikre tavaly óta határon túli magánszemélyek, illetve alkotóközösségek is jelölést kaphatnak. A Prima Primissima díj küldetése a kezdetektől fogva a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismerése, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselőinek kitüntetése. A közlemény szerint az idei Prima Primissima díjátadó egyben Demján Sándor, a díj alapítója emléke előtti tisztelgés is, aki 2013 óta finanszírozta a Közönségdíjat, és bár az idei évi díjátadón már nem lehet jelen, a 2018-as elismerést még az ő támogatásával adják át. A díjakat idén is 10 kategóriában hirdetik. Minden kategóriában három jelölt (Prima) közül kerül ki a Prima Primissima díj nyertese. A Junior Prima díjak a fiataloknak jelentenek biztatást és anyagi segítséget, míg a megyei Prima díjak a helyi kiválóságokat ismeri el. A Primák 5 millió, a Primissimák 15 millió forintot vehetnek át a díj mellé, a Junior Prima díj 2 millió, a megyei Prima díj pedig 1 millió forint jutalommal jár. A közönségdíjas jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el. Szavazni szeptember vége és december eleje között lehet. A közönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb. A szavazás részletei rövidesen elérhetőek lesznek a díj honlapján és a Prima Primissima Facebook-oldalán. Az idei díjazottakkal együtt immár 480-an részesülhettek az elismerésben. A kiválóságok alkotómunkáját, tehetségük fejlesztését eddig összesen 4 milliárd forinttal támogatta a Prima Primissima Alapítvány. Az idei kategóriák és jelöltjeik:

Magyar irodalom

Bertók László költő, író

Görgey Gábor író, költő

Vári Attila író, költő

Magyar színházművészet

Székely Gábor rendező

Szirtes Ági színész

Venczel Vera

A magyar képzőművészet

Katona Szabó Erzsébet textilművész

Korniss Péter fotográfus, fotóriporter

Maurer Dóra képzőművész

Magyar tudomány

Frei Zsolt asztrofizikus

Hamza Gábor jogtudós, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Sótonyi Péter orvos, patológus, egyetemi tanár

Magyar oktatás és köznevelés

A zene mindenkié Egyesület

Falus Iván pedagógust, egyetemi tanár

L. Ritók Nóra pedagógus

Magyar építészet

Nagy Csaba építész

Potzner Ferenc építész, művészettörténész

Tokár György építész

A magyar sajtó

Bősze Ádám műsorvezető, zenetörténész

a Portfolio.hu gazdasági hírportál

a Rubicon történelmi folyóirat

A magyar sport kiválóságai

Kozák Danuta kajakozó

Magyar Zoltán tornász

Vereczkei Zsolt úszó

A magyar népművészet, közművelődés

A Kallós Zoltán Alapítvány Válaszút

Kiss János balettművész

a Vujicsics Együttes

A magyar zeneművészet

Dresch Mihály dzsesszzenész

Fischer Ádám karmester

Várjon Dénes zongoraművész