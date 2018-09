Meghalt Arthur Mitchell

Nyolcvannégy évesen meghalt szerdán New Yorkban Arthur Mitchell, az első nemzetközi hírű afroamerikai balett-táncos, aki kitaposta az utat a feketék előtt a balett addig fehérek számára fenntartott világába.

Arthur Mitchell 1956-ban balett-történelmet írt azzal, hogy mindössze 22 évesen, első afroamerikai táncosként egy vezető balett-társulat, a New York City Ballet vezető táncosa lett. Tizenhárom évvel később, 1969-ben újabb fejezetet nyitott a tánctörténelemben azzal, hogy Martin Luther King egy évvel korábbi halála által cselekvésre sarkallva megalapította a világ első "fekete" balettiskoláját és -társulatát, a világhírű Dance Theater of Harlem-et.A New York Times szerint főleg két szerepe hozott neki nemzetközi hírnevet: 1957-ben Diana Adams oldalán lépett fel az Agon című táncjátékban, amelyet George Balanchine írt Igor Sztravinszkij zenéjére, öt évvel később pedig Puck szerepét alakította a Szentivánéji álomban.

A lapnak adott egyik interjúban legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy a társadalommal dacolva bevitte a feketéket egy több évszázados művészeti ágba.

A Mitchell által alapított, a 20. század úttörőjének számító balett-társulat, a Dance Theatre of Harlem tavaly novemberben Budapesten is fellépett.