Hatalom, istenkeresés, meghasonulás

Hogyan használja az ember a megkapott hatalmat? Meddig maradhat az ember tisztességes, ha hatalom adatik neki? – többek között erről szól Székely János: Caligula helytartója című darabja, amelyet a Nemzeti Színházban mutattak be. A darab címszereplője Trill Zsolt, de főbb szerepekben látható Horváth Lajos Ottó, Rácz József, Bodrogi Gyula, Kristán Attila és Bordás Roland.

Mindenki mást „hámoz” ki a darabból – mondta Szász János, az előadás rendezője. Ő soha nem mondja meg, mit kellene látnia a nézőnek, mit kellene értenie – majd a közönség rájön. A főszereplő, Trill Zsolt szerint minden korhoz szól ez az előadás. Ő úgy látja, a lényege egyebek mellett az istenkeresés. Bodrogi Gyula szerint a hatalomról, a hatalom kiszolgálójáról, lelkiismeretéről és áldozatairól szól. A rendező szerint pedig akár egy barátság megtalálásáról is szólhat: a főrabbi – a bölcs –, és a helytartó – a hatalom képviselője – között. Az biztos, hogy a színpadon nincs megállás, egyfolytában mozognak a színészek, vizuálisan is gazdag az előadás, pedig lényegében egy vitadrámáról van szó, akár egy szobában is játszódhatna, de mivel Szász János filmrendező, ő képekben gondolkodott a darab rendezésekor is.

Az Origo stábja a Caligula helytartója című darab egyik próbáján forgatott. Nézze meg a videót!