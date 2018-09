Világkörüli turnéval búcsúzik a KISS

A KISS zenekar bejelentette, hogy egy világkörüli turnéval búcsúznak el a rajongóiktól. Az együttes a turné állomásait még nem hozta nyilvánosságra.

A KISS 45 éves pályafutása után most az utolsó turnéjára készül. A hírt az America's Got Talentban közölték először, később pedig a Twitteren is megosztották a rajongókkal. Az End of the Road című turné helyszíneit még nem közlték, azonban azt ígérték, hogy a zenekar hivatalos honlapjára még a héten kerülnek fel részletek.