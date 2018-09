Először jelennek meg hivatalosan Bob Dylannek a Blood on the Tracks című, 1975-ös lemeze készítése idejéből származó kiadatlan felvételei. A 77 éves, irodalmi Nobel-díjas amerikai rocksztár anyaga november 2-án kerül piacra a Columbia Records gondozásában.

Bob Dylan eddig kiadatlan dalaiból csinál új lemezt, ami november 2-án jelenik meg. Az új album anyaga a 40 évnél is régebbi Blood on the Track című lemez idejéből való. A megjelenést a rajongók már régóta követelték, a felvételek most CD-n és dupla hanglemezen is elérhetők lesznek Bob Dylan kalózfelvételeit 1991-től hivatalosan megjelentető sorozatában, More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol. 14 címmel.

A Blood on the Tracks című album Bob Dylan immár csaknem 60 éves pályafutásának egyik legnagyobbra tartott anyaga, amely megjelenése után vezette az amerikai albumlistát, több mint kétmillió példányban fogyott világszerte, az azóta eltelt évtizedekben számos, minden idők legjobb lemezeit sorjázó listájára felkerült. A lemez dalait Dylan abban az időben írta, amikor szakított első feleségével, Sarával. A Blood on the Tracks számai a történtek közvetlen érzelmi feldolgozásának tekinthetők, bár a zenész mindig elhárította azokat a felvetéseket, amelyek a dalok eredetére vonatkoztak. A mostani lemez dalait Dylan 1974-ben New Yorkban kezdte felvenni, és néhány tesztpéldányt szét is osztott a zeneipar néhány szereplőjének. Aztán úgy döntött, változtatnia kell a zenéken és Minnesotába, szülőföldjére ment, hogy újracsinálja az egészet.

A kész anyag tíz száma végül öt New York-i és öt minnesotai felvételből állt össze. A New York-i felvételek szinte Szent Grál-i státuszba emelkedtek az idők során a kalózfelvételeket gyűjtők körében. A novemberben megjelenő gyűjtemény először tartalmazza valamennyi New York-i felvételt, beleértve az elrontott számkezdéseket és a stúdióbeli párbeszédeket is.