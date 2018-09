Balett, újcirkusz és összművészeti előadások egész októberben

Október 5. és 21. között megrendezik a 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált, a programot balett, újcirkusz és összművészeti előadások is gazdagítják. Három világhírű koreográfus egy-egy darabját mutatja be egy estén a Magyar Nemzeti Balett, több mint egy évtized után újra Budapest vendége lesz a szürrealista belga Peeping Tom társulat és az új Recirquel-produkció is bemutatkozik a budapesti közönségnek.

Idén október 5. és 21. között rendezik meg a 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált. Szinte egész októberben több helyszínen is lesznek balett, újcirkust és összművészeti előadások. A Magyar Nemzeti Balett Triple Dance című előadása október 13-án és 14-én debütál a Müpában. A társulat a modern balett három meghatározó alakja, Johan Inger, Sharon Eyal és William Forsythe egy-egy koreográfiáját állítja színpadra egy esten. A Ravel Bolerójára komponált Walking Mad olyan utazás, amelyben a néző saját félelmeivel, vágyaival és a lét könnyűségével szembesül. A Bedroom Folk végtelenül letisztult egységét egyedi formavilága és különleges zenei atmoszférája adja, míg a Schubert „Nagy” C-dúr szimfóniájának utolsó tételére komponált A tökéletesség szédítő ereje Forsythe főhajtása a klasszikus technika előtt – írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményében. A belga Peeping Tom társulat, amelynek szürrealista előadásaival 2005-ben találkozhatott a magyar közönség, ezúttal a Moeder (Anya) című előadását hozza el október 18-án és 19-én a Trafó Kortárs Művészetek Házába. A darab asszociatív, mutatványszerű jeleneteken keresztül vizsgálja az emlékezetet, az élet szövetének mozaikos összetételét, az emlékek raktárában kombinálódó és fejlődő eseményeket, amelyek meghatározzák az embert.

A magyarországi közönség a CAFe programjában láthatja először a Recirquel Újcirkusz Társulat legújabb produkcióját, amely a közönség és a szakma elismerését is kivívta a legnagyobb előadóművészeti fesztiválon, az edinburghi Fringe-en. Vági Bence új rendezésében hét virtuóz ukrán vendégművész kutatja az ember és az anyaföld örök érvényű összetartozásának misztikumát. A My Land nyolc alkalommal adják elő a Müpában október 16. és 21. között. Joan Catala produkciójában az ember mellett a másik főszerep egy fatörzsnek jut. A Pelat egy izgalmakkal teli, mégis költői darab, amely arra vállalkozik, hogy a tánc, a színház és az újcirkusz határait átlépve eltörölje a különbséget a néző és az előadó között. A számos díjat, köztük a belga Miramiro fesztiválon a szakmai zsűri legjobb utcai előadásának járó elismerését is bezsebelő előadás október 16. és 18. között érkezik Budapest köztereire. A Hegymegi Máté rendező-koreográfus által jegyzett Egyenes labirintus című összművészeti produkciót Pilinszky János és Yonderboi azonos című művei ihlették. Az impresszív zenei válogatásban Pilinszky, Weöres, Szép Ernő, Shakespeare, Karinthy és Ady költeményei szólalnak meg. Emlékeket, asszociációkat hívnak elő egy idősödő clownban, az ő szemén keresztül látja a közönség egy párkapcsolat állomásait, a felfedezés vágyától a fojtogató hiányig. Az előadást október 8-án és 9-én láthatják az érdeklődők a Fővárosi Nagycirkuszban. Az egykor haditudósítóként dolgozó Pachmann Péter Misu háborúja című könyve 2017-ben jelent meg és azonnal siker lett. A lebilincselő fordulatokkal tarkított történet Jancsó Dóra előadásában elevenedik meg az október 15-i premieren, a TRIP Hajó színpadán. A München legnagyobb független társulata, a PATHOS München színházzal koprodukcióban készült Faust 1 & 2 úgy jeleníti meg Goethe drámáját, hogy a néző a mindennapi valóság részeként élje meg. A játszó személyek és a közönség ugyanazt a teret lakja be. A februárban bemutatott darabot a magyar közönség a Három Hollóban láthatja október 16-án. Magyarország első szimfonikus hibrid kamarazenekara, a Fugato Orchestra, valamint a koreográfiáiban a néptáncot speciális tánctechnikaként alkalmazó Duna Táncműhely közös tánckoncertje, a Rezonancia 451 – Az újjászületés Alpár Balázs zeneszerző műveire épül. Az előadás során a zenészek és a táncosok között interakció alakul ki, és maga a zenekar is a koreográfia szerves részévé válik október 16-án a Várkert Bazárban. Ősbemutatók várják a közönséget a jubiláló Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyén október 17-én a Müpában. A Kortárs romantikusok 2.0 című előadás egy nagyzenekarra és jazztrióra írt zongoraversennyel, egy csellóconcertóval és egy 21. századi látványos, lendületes Orfeusz-balettel nyűgözi le a közönséget. A koreográfiát Feledi János jegyzi, vezényel Hollerung Gábor. Nagy Fruzsina jelmeztervező, Halas Dóra karvezető, Bartha Márk elektronikus zenész és a Soharóza „catwalkkoncertje”, Az Ügy című produkció koncepciója Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékának alapötletéből és formájából ered: egy népdalokból építkező etűdsorozatban mutat képet a jelenlegi magyar társadalomról a hivatali ügyintézés útvesztőjében. Az előadás premierjének október 11-én és 12-én ad otthont a Trafó Kortárs Művészetek Háza.