Nemes Jeles László elárulja, miért kötődik egy párizsi lakás pincéjéhez

Az Oscar-díjas filmrendező, Nemes Jeles László és alkotásainak producere, Sipos Gábor, valamint az Artisjus- és EMeRTon-díjas színésznő, Mahó Andrea lesznek a Sláger Téma vendégei szeptember 23-án.

Ha egy rendező rögtön az első nagyjátékfilmjével a legrangosabb díjakat, az Oscart, a Golden Globe-ot, a cannes-i filmfesztivál nagydíját, sőt még a Kossuth-díjat is elnyeri, majd a másodikkal elhozza Velencéből a filmkritikusok díját, és ezzel az új filmjével újra őt küldi hazája az Oscar-díjért folyó harcba, az talán példa nélküli a filmvilág egyetemes történelmében is. Nemes Jeles Lászlóról, a Saul Fia Oscar-díjas rendezőjéről a Sláger Téma vasárnapi adásából megtudhatjuk, hogy karrierje bár villámszerűnek tűnik, nagyon is tudatos, évtizedes felkészülés előzte meg a példátlan sikert, párizsi és New York-i tanulmányainak is köszönhetően. Szó esik majd rövidfilmes korszakáról, amely legalább ennyire sikeres volt, hazai és nemzetközi fesztiválsikerekkel tarkítva. Az Oscar-díjra nevezett Napszálltáról kiderül, mennyire vonható párhuzam a napokban a mozikba kerülő film és az Oscar-díjas Saul fia között, de a különbözőségekre is fény derül, hiszen új filmje sokkal inkább egy szépséges, titokzatos szörnyetegről mesél a glamour és a csillogás mögé egyre inkább berántva a nézőt, míg a Saul fia egyfajta szenvedéstörténet, példabeszéd. Sőt, talán még azt is megtudhatjuk, honnan is indult Nemes Jeles László karrierje, és miért játszott ebben igazán fontos szerepet egy párizsi lakás pincéje.

A Sláger FM-en hallható adás második felében, 21 órától Mahó Andrea lesz a vendég. A színésznővel musical- és operettfőszerepeiről, popzenei karrierjéről, rangos elismeréseiről, közte a legfrissebb Csepel Örökség-díjról is beszélget Kalmár Tibor. De szó esik majd legújabb premierjéről, a Rocksuliról. Sőt, még az is kiderül, melyik világhírű musicalszerző írt szinte szerelmes sorokat Mahó Andreának.

Szeptember 23-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Nemes Jeles Lászlóval, Sipos Gáborral, Mahó Andreával, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!