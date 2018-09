Három évet is kaphat Jean-Claude Arnault, az irodalmi Nobel-botrány gyanusítottja. Állítólag 18 nővel szemben követett el szexuális túlkapásokat, de csak egy 2011-es eset miatt felel a bíróság előtt. Az ügyben október 1-jére születhet ítélet.

Egy svéd ügyész három év börtönbüntetést kért Jean-Claude Arnault-ra, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémián kirobbant szexuális zaklatási botrány gyanúsítottjára. Arnault a svéd kulturális élet egyik ismert alakja, Katarina Frostensonnak, a Svéd Akadémia tagjának a férje, aki üzletileg is kötődik a testülethez. Több svéd lap is úgy tudja, hogy 18 nővel szemben követett el szexuális túlkapásokat, de csak egy 2011-es szexuális kényszerítés miatt felel a bíróság előtt. A büntetőper hétfői napján Christina Voigt ügyész záróbeszédében hároméves börtönbüntetést kért a vádlottra, és hangsúlyozta, hogy a francia állampolgárságú Arnault nem kerülhet szabadlábra, mert fennáll a veszélye, hogy elhagyja az országot. A bíróság helyt is adott az ügyész indítványának, így a vádlottat őrizetbe vették. Az Arnault elleni korrupciós vádakat bizonyíték hiányában ejtették. Az ügy tárgyalása zárt ajtók mögött folyik a Stockholmi Kerületi Bíróságon. Arról egyenlőre nincs hír, hogy ítéletet hirdettek volna.

Arnault tagadja, hogy szexuális erőszakot követett volna el, vagy szexuálisan zaklatott volna bárkit. Több állítólagos áldozata azzal vádolja a befolyásos Svéd Akadémiát, hogy tudott a férfi viselt dolgairól, de – ahogy mondták, – „a hallgatás kultúráját” kényszerítette a svéd főváros értelmiségi köreire. Arnault saját, a stockholmi elit körében felkapott kulturális központja bőkezű támogatást kapott az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testülettől. Az ügyben október 1-jére születhet ítélet.