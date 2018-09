Először mutatkozott nyilvános helyen Demi Lovato a túladagolása óta, a rehabilitációs központ közelében fotózták le. Később exbarátjával, Wilmer Valderramával is látták sétálgatni a környéken.

Demi Lovato kipihentnek és vidámnak tűnik a hétvégi fényképei alapján, amik az első felvételek a két hónappal ezelőtti túladagolása óta. Az énekesnőt annak a rehabilitációs központnak a közelében fotózták le, ahol maga is tartózkodik már jó ideje. A képen egy kutyát sétáltató nővel beszélgetett, közben pedig kávézott.

Később exbarátjával, Wilmer Valderramával is látták sétálgatni a környéken, akivel 6 évig voltak együtt. Még 2016-ban szakítottak, de azóta is tartják a kapcsolatot. Wilmer Valderrama annak idején a kórházban is többször meglátogatta az énekesnőt, azonban Lovato közeli ismerőse azt mondta, hogy nincs több köztük barátságnál – írta a TMZ.

Korábban megírtuk, hogy Lovato hollywoodi otthonában vesztette eszméletét, mert túladagolta magát kábítószerrel. A barátai hívták ki a mentőket, miután rátaláltak. Az énekesnő csak másnap tért magához, a kórházi ápolást követően pedig rögtön az elvonóra ment, mert küzdeni szeretne függősége ellen.