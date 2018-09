40 kiadó mutatja be legfrissebb köteteit az őszi Margó Fesztiválon. A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál kapcsolódó programjaként szervezett eseményen négy helyszínén egymást követik az irodalmi programok, színházzal, zenével kiegészülve.

Negyven kiadó mutatja be legfrissebb köteteit a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron október 18. és 21. között a Várkert Bazárban, ahol több népszerű külföldi író is bemutatkozik. Harmadik alkalommal rendezik meg az őszi könyvvásárt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületével együttműködésben, ahol mások mellett Al Ghaoui Hesna, Cserna-Szabó András, Lackfi János, Kollár-Klemencz László, Máté Gábor, Nyáry Krisztián, Simon Márton, Szentesi Éva, Tóth Krisztina és Varró Dániel mutatja be legújabb kötetét, valamint részt vesz az eseményen a tavalyi Aegon Művészeti Díjas Nádas Péter is. A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál kapcsolódó programjaként szervezett esemény négy helyszínén egymást követik az irodalmi programok, színházzal, zenével kiegészülve. A fesztiválon mutatja be Breier Ádám Krasznahorkai Lászlóról készült dokumentumfilmjét, de látható lesz a Nádas Péterrel a Világló részletekről címmel készült riportfilm is. A Margó a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik a nemzetközi irodalom érdekes szereplőit is meghívni. Amerikából érkezik Susan Faludi, aki Előhívás című könyvében magyar származású apja története után nyomoz. Új regényét mutatja be a francia művészettörténész és író, Catherine Millet, az egyik legismertebb norvég író, Roy Jacobsen pedig A láthatatlanok című kötetének megjelenése miatt érkezik a Margóra. A német Maxim Leo a Volt egyszer egy NDK című regényében a berlini fal leomlása után 18 évvel igyekszik megérteni családja történetét, a Budapesten született német Akos Doma pedig A vágyak útja című regényét mutatja be, amelyben egy hetvenes évekbeli magyar disszidens család történetét írta meg. Az Irakból menekülő Abbas Khider Németországban telepedett le, A pofon című regényében egy bevándorló hiteles történetét meséli el, aki szembesül a német bürokrácia nehézségeivel. A Bookline Szívünk rajta programja saját gyereksarokkal települ ki a fesztiválra és a hétvégén interaktív foglalkozásokkal várják az érdeklődőket.

Ősszel negyedik alkalommal adják át a legjobb első prózakötet szerzőjének járó Margó-díjat, amit a korábbi években Totth Benedek, Milbacher Róbert és Szöllősi Mátyás kapott meg. 2018-ban ötvennél is több nevezés érkezett a pénzdíjjal, kereskedelmi és médiatámogatással és próbafordítással járó díjra, amit a Bookline, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Publishing Hungary Programja és az Aegon támogat.

Az Aegon Művészeti Díj és a Margó együttműködésében új felolvasásokkal frissül a Margó.fm nevű mobilalkalmazás, amelyen a díjra jelölt legjobb tíz alkotásból olvasnak fel színészek. Így a munkák között hallhatók lesznek Csabai László, Kántor Péter, Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Szécsi Noémi, Tompa Andrea, Tóth Krisztina és Vida Gábor szövegei is.