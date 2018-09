Pásztor Erzsi újjászületett a betegsége után

Több hónapi, nagyon súlyos betegség után úgy érzi, újjászületett. Pásztor Erzsi örül annak, hogy dolgozni is tud, és ha minden jól megy, jövőre a Turay Ida Színház színpadán is fellép majd.

Pásztor Erzsi betegségre hivatkozva még májusban mondta le valamennyi nyári fellépését. A betegségről akkor nem árult el többet, most is csak annyit, hogy túl van a szörnyű időszakon, és azt, hogy nagyon beteg volt.

„Most jól vagyok, és élvezem, hogy tudok dolgozni, van munkám, ugyanakkor nem szabad eltagadni azt sem, hogy voltak borzalmas éveim is. Hosszú ideig semmilyen szerepet nem kaptam, csak fel-alá sétálgattam az utcán, és vártam, hogy megkeressenek” – mondta Pásztor Erzsi a Borsnak, majd azt is hozzátette, hogy ha az egészsége is engedi, jövőre fellép a Turay Ida Színházban is. „Addig azonban nagy szükségem van a jó istenre. Az idei születésnapom ugyanis merőben más volt, mint az eddigiek. Tegnap nemcsak a 82. életévemet ünnepeltem, hanem az újjászületésemet is. Tudniillik hosszú hónapokig nagyon beteg voltam, amiről nem is szeretnék többet mondani, de ha igaz, akkor a gyógyulás végén járok. Ma már sok mindent másképp látok. [...] Hálát adok a Jóistennek, hogy életben vagyok, és túléltem ezt a szörnyű időszakot, de tényleg nem szeretek panaszkodni. Mint ahogyan azt sem, hogy betegségtudatom legyen így, hogy már gyógyultnak mondhatom magam.”