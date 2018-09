Ismét villamoson elhangzó koncert vezeti fel a Budapest Ritmót. A harmadik világzenei fesztivál nyitányaként szerda este a 47-49-es villamoson ad koncertet a Dalinda.

Villamoson adott koncerttel indul az idei, harmadik Budapest Ritmó. A világzenei fesztivál felvezetőjeként szerda este a 47-49-es villamoson koncertezik a Dalinda a cappella együttes. A formáció három énekesnője, Orbán Johanna, Paár Julianna és Tímár Sára 2015 óta koncerteznek együtt, azóta felléptek a legfontosabb magyarországi koncerttermekben, tavaly nyáron Kínában is koncerteztek.

A Ritmo villamosos koncertje este hétkor indul a Móricz Zsigmond körtérről, és este nyolcig a 47-es és 49-es villamosok bármelyikén folytatódhat a Deák téri végállomásig.

Októberben a fővároson lesz a világzene szeme Meglepő találkozások, egyszeri csodák, nagy felfedezések: újra jön Budapest legizgalmasabb világzenei fesztiválja, ezúttal nagy hangsúlyt helyezve a roma zenére. A Hangvető és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös rendezvénye, a Budapest Ritmo október 5-7. között várja a műfaj rajongóit az Akvárium Klubban.

Az idei Budapest Ritmo október 5-től 7-ig tart az Akvárium Klubban. A szervező CAFe Budapest és a Hangvető újra teret ad a feltörekvő tehetségeknek is, október 4-én külön showcase napot tartanak a Szimplában. A Dalinda ezen a showcase koncerten is fellép, akárcsak két másik hazai formáció, a Meybahar és a Branka Trio. Szintén koncertet ad ezen a napon a lengyel WoWaKin és Dikanda, a cseh BraAgas és a szlovák Balkansamble. A showcase résztvevőit egy nemzetközi világzenei szaktekintélyekből álló öttagú zsűri választotta ki pályázat alapján. A Budapest Ritmo nyitónapján, október 5-én pénteken az ötszörös Grammy-díjas dél-afrikai Ladysmith Black Mambazo, a katalóniai Sabor de Grácia, a Redred & Sena Dagadu Future Afrobeat Show, a portugál nyelvű Coladera trió, a finn Tuuletar és Maija Kauhanen, a belga Tcha Limberger és a Kalotaszeg Trió lép fel az Akvárium Klubban. Másnap a Muzsikás és a lengyel Muzykanci, az etióp Gili Yalo, a mali Trio Da Kali, a szerb Ekrem Mamutovic, a szlovén Sirom, a német Dj Ipek ad koncertet és ezen a napon látható a Parasztok Atmoszférában című produkció is. A vasárnapi zárónapon Roma Ritmo címmel rendeznek estet az elmúlt három évtized hazai vokális cigányzenei előadóinak közreműködésével.

