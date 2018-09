Jelentős nemzetközi díjat nyert egy magyar fesztivál. A Balaton Sound szervezői Hollandia vezető fesztiválweboldala, a Festileaks.com – nemzetközi fesztiválokat értékelő – versenyében a „Legjobb Logisztika” díját érdemelték ki.

A holland Festileaks.com munkatársai számos európai fesztivál mellett idén a Balaton Soundon is jártak. Feladatuk, hogy a fesztiválokról beszámolókat készítsenek, és ezek alapján értékeljék a különböző rendezvényeket. A komoly presztízsű megmérettetésen a Balaton Sound a „Legjobb Logisztika” díját kapta idén.

Az értékelésben elmondták, hogy míg Európa keleti részén a közlekedés nem mindig megfelelő, a Balaton Sound kapcsán ezt nem tapasztalták. Azt is hozzátették, hogy Belgiumból még különvonat is érkezett. Mindemellett a reptérről is könnyen el lehetett jutni a fesztivál helyszínére különböző transzferekkel. Dicsérték a Balaton Sound kempingezési lehetőségeit, a tágas teret és a kiemelkedő szolgáltatásokat, például a bérelhető és a helyben vásárolható sátrakat, a zuhanyzók számát.