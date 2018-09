Elpusztultnak hitt székely kincsre bukkantak az Országos Széchényi Könyvtárban. Az 1559-ben kiadott Székely-krónika kalandos utat tett meg, 70 évvel ezelőtt azt hitték, hogy megsemmisült, most pedig visszakerülhet Erdélybe.

Ellopták a nácik, túlélt egy bombázást és egy hatalmas tűzvészt, majd megtalálta egy vasutas, és a '40-es évek végén az Országos Széchényi Könyvtárba került az 1559-ben kiadott Székely-krónika. Ezt követően éveken át lapult a Régi Nyomtatványok Tárának egyik páncélszekrényében, ahonnan a közelmúltban került elő. Ez a kötet az első épen maradt könyv, amely 70 évvel később került elő a Székely Nemzeti Múzeum elpusztultnak hitt anyagából, és most a Széchényi Könyvtár segítségével hazatérhet Erdélybe.

Az 1945-ben visszavonuló német csapatok a kifosztott múzeumok értékeit is magukkal hurcolták, így került a sepsiszentgyörgyi múzeum 52 ládába tett gyűjteménye is abba a szerelvénybe, amely Zalaegerszeg vasútállomásán vesztegelt. Az oroszok bevonulását megelőző napon 40 vagon különféle lőszert állítottak a német vonat mellé, amely március 28-án egy légi bombázás következtében kigyulladt, felrobbant és mindent elpusztított. Tizenegy nappal később, a romok eltakarítása közben egy Kis Böndi János nevű vasutas egy vasbuzogányra, néhány kisebb fémtárgyra és egy könyvre bukkant. Mivel a munkások között egyedül ő volt erdélyi származású, érdekelte a könyv dialektusa, ezért magához vette. Ahogy egy levelében írta: a könyv akkori állapotában úgy nézett ki, hogy mások a lapáttal akarták a gödörbe hányni. Én felvettem, kijavítgattam és vigyáztam rá. A bombatámadást követően a Székely-krónika is felkerült a veszteséglistára, ám Herepei János, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum akkori igazgatója 1945 nyarán arról számolt be a zalaegerszegi rendőrkapitánynak, hogy nem minden pusztult el a támadást követő tűzvészben: „Dr. Hamar Sámuel miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató a pályaudvari romhalmazból egy kosárnyi tárgyat szedett össze, de ugyancsak ő értesült róla, hogy már a pusztulás utáni legelső napokban, amikor még nem volt lehetősége a színhelyet megvizsgálni, máris akadtak olyanok, akik a szerteszét robbant tárgyak közül régi pénzeket és egyéb tárgyakat széthurcoltak.”

Azt nem tudni, a kötet pontosan hogyan került az Országos Széchényi Könyvtárba.Az biztos, hogy a közel 460 éves könyv birtokosa a bejegyzések alapján brassói lehetett, mielőtt pedig a németek kezébe került, a Székely Nemzeti Múzeumban őrizték. A kötetet Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója fogja átadni Vargha Mihálynak, a Székely Nemzeti Múzeum főigazgatójának.