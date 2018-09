Három tenor lép fel a zene világnapján

A Müpa arra vállalkozott, hogy a Zene Világnapján három kiváló fiatal tenort mutasson be a közönségnek. Október 1-jén René Barbera, Maxim Mironov és Fabio Sartori lép színpadra a legnagyobb olasz szerzők áriáival, a karmester pedig az az Andrij Jurkevics lesz, akit Edita Gruberová állandó kísérőjeként ismerhet a közönség.

A legendás három tenort, Luciano Pavarotti, José Carreras és Plácido Domingo világsikert arattak azzal az ötlettel, hogy rivalizálás helyett egyesítették erőiket. A Müpa többek között a legendás formáció nyomán arra vállalkozott, hogy a Zene Világnapján három kiváló, fiatal tenort mutasson be a közönségnek. Október 1-jén René Barbera, Maxim Mironov és Fabio Sartori lép színpadra a nagy olasz szerzők áriáival. A karmester az az Andrij Jurkevics lesz, akit elsősorban Edita Gruberová állandó kísérőjeként ismerhet a közönség. Bár a három fiatalember még nem ért el olyan magasságokba, mint a legendás formáció, de minden esélyük megvan rá. Az elmúlt években mindhárman jelentős nemzetközi sikereket arattak, eddigi pályafutásukat összegezve is olyan karmestereket említhetünk, mint Vladimir Jurowski, Claudio Abbado, Riccardo Muti és Zubin Mehta. Valamint olyan operaházakat, mint a berlini vagy a bécsi Staatsoper, a milánói Scala, a Washingtoni Nemzeti Opera, a Los Angeles-i Opera vagy a New York-i Metropolitan. René Barbera amerikai, Maxim Mironov orosz származású, Fabio Sartori pedig Olaszországban született. Műsoruk az olasz repertoárból merít, megszólaltatva két nagy bel canto szerzőt, Rossinit és Donizettit, a 19. század nagy romantikusát, Verdit és a századforduló meghatározó operazsenijét, Puccinit.

A texasi születésű René Barberát „9 C-s tenorként” is emlegetik, ő volt az első, aki a Plácido Domingo alapította Operalia énekversenyen három első díjat zsebelt be egyszerre. Rossini Olasz nő Algírban című operájának Lindorójaként mutatkozott be a New York-i Metropolitan Operában, de a budapesti közönség is jól ismeri őt, hiszen 2017-ben Rossini A sevillai borbély Almaviva grófjaként aratott nagy sikert a Müpában.

Az orosz Maxim Mironovot napjaink egyik legjobb bel canto tenorjaként tartják számon, valóságos átváltozóművész: számtalan karaktert formált már meg a jól fésült szerelmestől a hosszú hajú rosszfiúig.

„Nagy ember nagy hanggal” – így emlegeti a New York Times Fabio Sartorit, aki rendszeres visszatérő vendége a milánói Scala, a New York-i Metropolitan Opera, a bécsi Staatsoper és a Veronai Aréna előadásainak.

Az est karmestere a Magyar Állami Operaház Zenekarának élén Andrij Jurkevics lesz, aki nemrég a Müncheni Kamarazenekart dirigálta az ARD Zenei Verseny gálakoncertjén, nem mellesleg pedig Edita Gruberová állandó zenei partnere.

A műsor