Véget ért a hetedik Színházak Éjszakája, 31 színház közel 200 programmal várta a látogatókat. Az esemény célja, hogy szorosabbá fűzzék a kapcsolatot a nézők és az alkotók között.

Szeptember 22-én a barátságtalan őszi időjárás ellenére 31 színház közel 200 programjára 8200 karszalagvásárló volt kíváncsi a hetedik Színházak Éjszakáján, Budapesten. A Budapest Főváros Önkormányzata támogatásából megvalósuló eseményen egyetlen karszalaggal többek közt nyílt próbákra, közönségtalálkozókra, színházi várossétákra és csak erre a napra összeállított, különleges programokra lehet ellátogatni. Ebben az évben sokan voltak kíváncsiak a KÉK – Kortárs Építészeti Központ és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által szervezett színházi várossétákra is. Újdonság volt idén, hogy a színházpedagógia került több színház programjának középpontjába, a nézők megismerkedhettek ezzel a fontos résszel, ami ugyanazt segíti elő, mint amit a Színházak Éjszakája is céljául tűz ki minden évben: szorosabbá fűzni a kapcsolatot alkotók és nézők között. Szintén új elemként a közösségi autómegosztó rendszer, a GreenGo sofőrei transzferekkel szállították a nézőket a színházakba. Jó hangulatban telt az idei afterparty is, melyen a művészek és a közönség együtt szórakozhatott, többek közt a BEKVART, az Ed is On és noÁr zenéjére.