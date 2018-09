Megjelent Ákos új középlemeze Hazatalál címmel, a kiadvány átfogó képet ad a 2019-re várható új albumáról. Az évet a korábbiakhoz hasonlóan idén is dupla Arénakoncerttel zárja, sorrendben immáron negyedszer.

Szeptember 27-én, csütörtökön jelent meg Ákos új középlemeze Hazatalál címmel. A limitált példányszámú, szövegkönyvvel ellátott, digipack csomagolású CD-n, valamint digitális letöltésként is elérhető kiadványon négy új dal szerepel: a címadó Hazatalál, a Nem kell más vigasz, az Ellenség a kapunál és a Holnaptól. Ákos szerint annak ellenére, hogy manapság már a digitális formátum a divatosabb, ő még mindig hisz abban, hogy érdemes inkább fizikai albumban gondolkodni. A zenekar a dalokat a saját stúdiójában rögzítette leginkább a nyári fesztiválokon leadott rockosabb koncertjeik között. A kiadvány átfogó képet ad Ákos 2019-re várható új album irányáról. A Hazatalál EP állítólag a Xolar Stúdió eddigi legkomplexebb felvétele, akusztikus dobokkal, hagyományos módon rögzített gitárokkal, a '80-as éveket idéző szintetizátorhangzással, sokrétű keverési- és maszteringmunkával.

Ákos elmondta, hogy a mostani albumnál nem kellett kompromisszumokat kötnie, elégedett a végeredménnyel. Azt is hozzátette, hogy nagyon élvezték a munkát, és ez a lemezen is hallatszik. Madarász Gáborral (Madi), Lepés Gáborral (Lepe) és Bánfalvi Sándorral dolgozott együtt. „A címadó szerzeményt az egyik fesztiválra menet írtuk Madival, akusztikus gitárokkal kardoztunk az autóban. A Nem kell más vigasz zenéjét Lepe hozta, de teljesen új megszólalást kapott a stúdióban. Az Ellenség a kapuknál egy 23 évvel ezelőtti demóból született, a Holnaptól pedig hasonló szerzői munka eredménye, mint a 2006-os Még közelebb – album vagy a teljes 2084 – lemez. A sok magányos stúdiózás után nagy élmény volt zenekarként megszülni a dalokat, régi módszerrel, sok mikrofonnal rögzíteni Sanyi elemi erejű dobjátékát, nagy ládán, csutkára tekert hangerővel felvenni a gitárokat. Reményeink szerint ezzel a négy dallal sikerült hangzás szempontjából megközelíteni azokat a nemzetközi ideálokat, akik miatt annak idején zenélni kezdtünk” – mondta Ákos a stúdiómunkáról. A Hazatalál megjelenésének napján, szeptember 27-én Premier Estet tartanak a budapesti Akvárium Klubban, zártkörű koncerttel.

Ákos idén ünnepelte 50. születésnapját, többek között ezért is koncertezett megállás nélkül: a tavaszi, akusztikus, kórussal kísért előadásokat és a nyári fesztiválokon bemutatott rockműsorát eddig több mint 140 000 érdeklődő látta. Az évet pedig idén is a Papp László Budapest Arénában zárja, méghozzá sorrendben negyedik alkalommal duplázik: december 14-én és 15-én is fellép a legnagyobb hazai koncertteremben. Erre a fellépésre egy teljesen új műsort állít össze.