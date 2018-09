Észak-Amerikai turnéra indul október 16-án a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, amely az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából készült programmal lép színpadra a tengerentúlon.

A 2019-ben 70 éves Magyar Nemzeti Táncegyüttes október 16-án négyhetes Észak-Amerikai turnéra indul az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulójának alkalmából. Az együttes 37 fős utazó társulata fellép többek között Chicagóban, Torontóban, Seattle-ben, San Diegóban, San Franciscóban és Los Angelesben, de ellátogatnak Kanadába is.

Néhány napja jelent meg az együttes legújabb imázsfilmje, amelyet azóta már több mint 200 ezren néztek meg. A filmet több napig forgatták, négy különleges helyszínen, négy különböző viseletben. Az együttes a Kossuth-nóták és a Nemzeti dal mellett a magyar folklórt mutatja be az amerikai közönségnek, erősítve az összetartozás és a nemzeti identitás érzését, amely a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, mint az ország egyik legnagyobb táncegyüttesének alapvető és kiemelt küldetése is. Műsorukban többek között matyó, rábaközi, kalotaszegi és erdélyi táncok is szerepelnek. Zsuráfszky Zoltán, az együttes igazgatója az M1 műsorában azt mondta, hogy az együttes két évvel ezelőtti, 1956-os tematikájú, nagy sikerű amerikai turnéja után merült fel az ötlet, hogy a szabadságharc idei évfordulója alkalmából újra a tengerentúlon lépjenek fel. Akkor egyébként a keleti parton turnéztak: Torontóban, Washingtonban, New Yorkban és Pittsburgh-ben. Azt is elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttest választotta az év kulturális nagykövetének Amerikában a washingtoni The Hungary Initiatives Foundation (Magyar Kezdeményezések Alapítvány) kuratóriuma.