20 kötelező olvasmányt ajánlanak ingyen és izgalmasan

Szeptember 29-én, az Olvasás éjszakája alkalmából 20 kötelező olvasmányt tesz szabadon elérhetővé a BOOKR Kids.

Szombatra, az Olvasás éjszakájára ingyenessé tesz 20 kötelező olvasmányt a BOOKR Kids. Az alkalmazás valamennyi olvasmányát a BOOKR Kids nemzetközi szinten is elismert illusztrátorai tervezték újra. A könyvek oldalai gazdagon illusztráltak és animáltak, valamint további interakciókat is rejtenek. Minden könyv végén a történethez kapcsolódó, különböző nehézségi szintű szövegértést fejlesztő feladatok találhatók. Az alkalmazásban elérhető tartalmakat díjnyertes színészek olvasták fel. Az alkalmazás letölthető Androidra és iOS-re is.

Amúgy a szeptember 29-ére elérhető 20 olvasmány a BOOKR Kids hamarosan megjelenő új alkalmazásának, a BOOKR Sulinak a mesekínálatából ad majd ízelítőt. A BOOKR Suli célja, hogy digitális, ugyanakkor 100 százalékba gyerekbiztos formában tegye elérhetővé a gyerekeknek szóló ajánlott és kötelező olvasmányokat alsó tagozattól kezdve egészen az 5. és 6. osztályig. Nemzetközi és hazai kutatások eredményei azt mutatják, hogy a gyerekek manapság kevesebb irodalmat olvasnak, mint valaha, meglehetősen sok időt töltenek a képernyők előtt. A BOOKR Kids ezt a szakadékot szeretné áthidalni legújabb, oktatási intézmények számára készített, okos készülékekre fejlesztett alkalmazásával, a BOOKR Sulival. Akkreditált oktatási csomagjuk a magyar nyelv és irodalom kerettanterv tananyagának 70 százalékát lefedi. A BOOKR Suli 2018-ban 100 ajánlott és kötelező olvasmányt tesz elérhetővé digitális formában. Elsősorban az anyanyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá, egyúttal az olvasóvá nevelést, a készségszintű olvasást és a szövegértést is motiválja. A BOOKR Kids Mesetár, amelyben eddig 300 könyvből lehetett válogatni, a BOOKR Sulival 400 mesére, versre, mondókára és ifjúsági regényre fog bővülni. Így a Mesetárat már használók könnyedén kibővíthetik digitális könyvtárukat ezzel az új csomaggall.