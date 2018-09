Legendás gasztrofilmekkel és egy kihagyhatatlan filmkoncerttel is készül a Müpa a most induló évadban.

Ínyencségekkel is várja a mozirajongókat a Müpa az idei évadában. A gasztronómiai élvezetek számtalan rendezőt megihlettek már a filmtörténetben, és a Müpa éppen az ő munkáik bemutatására készül az október 1-jén induló Müpamozi vetítéssorozattal. A Müpamozi ebben az évadban a legizgalmasabb, gasztronómiával kapcsolatos filmek közül válogat.

A sort az 1973-as cannes-i filmfesztiválon hatalmas botrányt kavart A nagy zabálás nyitja, de nem hiányozhat a legendás Monty Python utolsó nagy filmje, Az élet értelme sem. Luis Buñuel provokatívan közelít a témához A szabadság fantomjá-ban, ahogy Terry Gilliam klasszikusa, a Brazil is egészen sajátos szemszögből mesél a gasztronómiáról és persze az életről. Kalandok a hentespulttól a festői lakomákig: a filmek sorában 1989-es Peter Greenaway-opusz, A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, a Buñuel és Almodóvar filmjeit idéző, spanyolosan pikáns Sonka, sonka, valamint a kultikus Tarantino-mű, a Ponyvaregény, a Johnny Depp és Juliette Binoche édes románcával megbolondított Csokoládé és a Zöld hentesek is felbukkan.

Szintén az ízek birodalmába kalauzol a Karen Blixen regényéből készült Babette lakomája, amelyből kiderül, hogyan képes egy fogadás ráébreszteni egy közösséget az élet szépségére. A sorozat házigazdája idén is Réz András filmesztéta lesz.

Az érdeklődők megtudhatják azt is, hogy milyen, amikor a monumentális Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem alakul mozivá. Ez a 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében derül majd ki, mivel október 9-én egy kivételes filmkoncerten, a filmtörténeti mérföldkőnek számító, 1924-es némafilmet, a Der letzte Mann-t (Az utolsó ember) nézheti meg a közönség. Az ikonikus Nosferatu-t is jegyző F. W. Murnau művét az 1958-as brüsszeli világkiállításon a világ 12 legjobb filmje közé választották. A főszerepben pedig Emil Jannings látható, az első férfi színész, aki Oscar-díjat kapott. A film felújított változatához a francia zeneszerző és zongoraművész, Karol Beffa komponált új zenét, aki a koncerten zongoristaként maga is színpadra lép Filip Presseisen orgonaművész és a kísérletező szellemű Budapest Sound Collective társaságában. A zenekart Dubóczky Gergely karmester vezényli majd, aki egy interjúban azt mondta, „ez azért is érdekes kísérlet, mert a film alatt hallott zene nyilvánvaló hatást kelt, és ez a korokon átívelő kapcsolat különleges atmoszférát teremt az előadás során. Ráadásul páratlan élmény tetten érni a filmnyelv létrejöttének hajnalán a különböző, most már többnyire alapszinten is értett és használt eszközök megszületését. Friedrich Wilhelm Murnau Az utolsó ember című filmjében hihetetlenül kifejező képeket komponált, és egyszerű eszközökkel ábrázol kifinomult érzelmi állapotokat.”

