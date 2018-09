Süketsége miatt valószínűleg végleg letette a gitárt az egykori Illés zenésze, Szörényi Szabolcs. A napokban ünnepelte 75. születésnapját, és azt is elárulta, hol.

A napokban volt 75 éves Szörényi Szabolcs, a legendás Illés zenekar basszusgitárosa. A születésnapját feleségével ünnepelték meg egy rövid bécsi látogatással. Az útról a Borsnak azt mondta, „jókat és sokat ettünk, és természetesen többször is koccintottunk az egészségemre. Kicsit be is rúgtunk, de gondolom, ez belefér egy születésnapi ünneplésbe.”

Szörényi Szabolcs 75 éves - képek Szörényi Szabolcs hegedűvel kezdte, majd lett az egyik legsikeresebb magyar zenekar basszusgitárosa.