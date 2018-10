Az eddigi legnagyobb magyar gitárkiállításnak ad helyet a pénteken induló Budapest Muxic Expo, ami összesen több tízezer hangszert lehet szabadon kipróbálni.

Péntektől vasárnapig vár mindenkit a Budapest Music Expo a Hungexpo F és G csarnokában. A kiállításra 14 zenei oktatási intézmény települ ki, és 93 ingyenes szakmai kurzus lesz a helyszínen.

Rengeteg hangszerbemutató és koncert lesz, fellép többek közt Petruska András, a Herrer Sára & The Mary Popkids Acoustic, a Belmondo és a Blahalouisiana. Az expo teljesen ingyenesen látogatható. A Budapest Music Expo fő vonzereje továbbra is az, hogy több tízezer hangszert lehet szabadon kipróbálni.Hangszeres demonstrációt tart például Petruska András, Pribojszki Mátyás, Vörös Attila, Bodor Máté, Dave Goodman és Dirk Verbeuren, az amerikai Megadeth holland dobosa. Magyarországon első alkalommal lesz látogatható 93 teljesen ingyenes szakmai kurzus, valamint zeneiskolai bemutató óra, melyek között megtalálható az oktatás, a szakképzés, a zenei nevelés, a zenei menedzsment, a hangszigetelés, a fényvezérlés, a fénytechnika, a könnyűzene története, valamint a kreatív és interaktív zenei játékok. Olyan speciális témákkal is találkozhatunk majd, mint a zeneterápia és a közösségépítés.

Idei különlegesség lesz a Magyar Gitárosok Fala, ahol 63 gitárt állítanak ki, amik mindegyike ismert magyar zenészek tulajdona. Minden gitárhoz kerül egy leírás, hogy kié, honnan származik, mikor használták. Ott lesz például Karácsony János gitárja, amit 44 éve vásárolt, és az összes LGT-lemezen hallható. A tárlaton látható lesz majd többek közt Bródy János, Szörényi Levente, Both Miklós, Füstös Bálint (Margaret Island), Sidi (Tankcsapda), Reich Tamás (Subscribe), Kiss Tibi (Quimby), Alapi István (Edda), Gyémánt Bálint, Pély Barna és Laár András legféltettebb kincse.