Elképesztő részletességgel számol be Cardi B legutóbbi videóklipjének forgatási körülményeiről egy rövid videóban. Azt mondta, nem szokott izzadni, de most mindenhol sikerült. Néhány napja jött ki a bronxi rappernő, Cardi B Be Careful című számához készített, legújabb videóklipje. A lényeg valójában nem is ez, mivel csak egy sivatagban játszódó, keménykedős klipről van szó.