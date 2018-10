Még a beszéd is nehezére esik Törőcsik Marinak

Otthonában gyűjt erőt Törőcsik Mari, aki nem rég kórházban ápoltak. Nagyon vágyik a színházba, de egyelőre még nem tud útra kelni.

Nemrégiben tért haza a kórházból Törőcsik Mari, és egy ideje már velemi otthonában gyűjt erőt. A színésznő állapota stabil, de még nagyon fáradékony. A Blikk azt írta, hogy egyelőre nehezen mozog, sokszor a beszéd is nehezére esik. „Rengeteget voltam kórházban, de most már végre itthon vagyok, és így mindig minden jobb. Néha gyorsan kifulladok, és van, hogy a beszéd is nehezen megy, de nagyon igyekszem. Pihenek, amennyit csak tudok, hogy erőre kapjak” – mondta a lapnak a színésznő.

Azt is elárulta, hogy még mindig sok erőt ad neki a terv, hogy elutazik Budapestre, és elmegy a Nemzeti Színházba is: „tervezem, hogy ellátogatok a színházba is, de még nem tudom, mikor. Hiányzik a színpad, sokszor eszembe jut, de amíg a séta és a beszéd ennyire kifullaszt, nem merek elindulni.” Törőcsik Mari az elmúlt két évben sokat volt kórházban. Egyrészt a tüdeje, másrészt pedig különböző balesetek miatt. Többször is elesett otthonában, ami miatt kórházba kellett mennie. Idén januárban engedték ki, azóta csak időnként kellett befeküdnie.