Biztosan elmarad az október 2-ára, keddre meghirdetett budapesti Gipsy Kings-koncert. A Mom Sportba tervezett fellépést a Get Closer Concert szervező betegség miatt mondta le. A jó hír viszont az, hogy a világhírű együttes október 29-én pótolja fellépését ugyanott, tehát a Mom Sportban.

Az új koncertnek már megvan a Facebook-eseménye is. A már megváltott jegyek érvényesek az új időpontra, de természetesen visszaválthatók is. Erre október 9-ig van lehetőség (minden esetben a vásárlás helyén). A negyven éve működő francia-spanyol Gipsy Kings 1987-es, cím nélküli lemezével lett világhírű, ezen szerepel a Bamboleo, a Djobi Djoba vagy az Amor, Amor is. A korong tizenkét országban szerepelt a top 10-es listán és negyven hétig volt az amerikai listákon.