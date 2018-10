Két évvel ezelőtt megnyerték a pert, tehát kimondta a bíróság, hogy nem másik együttestől nyúlták az egyik leghíresebb daluk dallamát, de úgy néz ki, még nincs vége az ügynek. Újra bíróságra kell mennie a Led Zeppelinnek.

Robert Plant énekes és Jimmy Page gitáros újra a bíróságra megy, ugyanis újratárgyalják egyik legsikeresebb szerzeményük, a Stairway to Heaven eredetét. A híres dallal kapcsolatos plágiumper még 2016 elején kezdődött, és még azon a nyáron le is zárták az ügyet, miután a bíróság kimondta, hogy Plant és Page nem lopták a szám egyetlen részletének dallamát sem. Merthogy azért indult a per, mert bejelentést tett a már szintén nem aktív Spirit együttes frontemberének, az 1997-ben meghalt Randy Wolfe-nak a képviselője, hogy szerinte az egykori Led Zeppelin világslágerének vezérfutamát a Spirit egykori dalából vették Planték. A két éve elutasított keresetet most újra elővette egy San Fransiscó-i bíróság elsősorban azzal az indokkal, hogy a korábbi tárgyalásokon a bíróság meg sem hallgathatta a dalt. Ugyanis azt szerzői jog védi - írta a New York Post. Ennek megfelelően a bírói és esküdtszéki döntés kizárólag szakértői vélemények átnyálazása után született. Íme a két dal, a Stairway to Heaven:

És a Spirit Taurus-a. A szóban forgó gitárfutam 0.44-nél jól hallható:

A Spirit néhai frontembere, Randy Wolfe 1966-1967-ben írta a Taurus című számot, évekkel a Led Zeppelin 1971-ben bemutatott Stairway to Heaven című dala előtt. A pert egyébként Wolfe vagyonának kezelői indították, és azt akarták elérni, hogy Wolfe-ot társszerzőjeként ismerjék el és fizessenek az elmaradt szerzői jogdíjért és kompenzációként 40 millió dollárt (11,2 milliárd forintot).