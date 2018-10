Otthonuktól távol lévő sztárokhoz törtek be a legeleggazdagabb környékeken. Kifigyelték, ki mikor lehet úton, és ha csöngetésre valóban nem reagált senki, már be is másztak. Percek alatt fosztották ki többek között Rihanna és Christina Milian otthonát is.

Négy embert fogtak el Los Angelesben a napokban betörések sorozata miatt. Egy közúti rutinellenőrzésnél akadtak lőfegyverre és feltehetően lopott holmikra egy autóban. A három utast, egy 18 és két 19 éves férfit, őrizetbe vették, majd egyikük 34 éves anyját is megtalálták. Azóta egy kivételével mindannyian előzetes letartóztatásban vannak. Egyiküket végül nem találták bűnösnek, a többiek elleni vádakhoz pedig még további nyomozás szükséges. Mindenesetre a rendőrség szerint újabb elfogások várhatók, mivel egy nagyobb betörői csoportot sejtenek a három letartóztatott mögött, akik a nagyon tehetős hírességek otthonainak villámgyors kifosztására szakosodtak.

Az elmúlt hónapokban Rihannához, a már kevésbé aktív, de szintén zenész Christina Milianhez is betörtek. De áldozataik között voltak baseball- és amerikai futball játékosok is. A betörők módszere viszonylag egyszerű. A feltünést úgy kerülték, hogy drága autót szereztek, amiben kigombolt ingekkel, gazdag helyinek tűnve járták a környéket, és próbálták kideríteni, ki nincsen otthon. Ebben segítségükre voltak a környékbeli (főleg Los Angeles-i) hírességek közösségi médiás felületei is, amik sokat elárulnak a tulajdonosuk hollétéről. Amikor valakiről úgy sejtették, hogy nincs otthon, átöltöztek, kapucnis pulóvert húztak, becsöngettek, és ha nem volt válasz, akkor néhány perc alatt behatoltak, és begyűjtötték a kiseb méretű, feltehetően sokat érő holmikat.

A rendőrség azóta lefoglalt 50 ezer dollárnyi készpénzt, fegyvereket és sok apróbb holmit is. Főleg pénztárcákat, kézitáskákat, órákat, ékszereket. A rendőrség az egyik letartóztatott otthonában további kiszemeltek címekkel ellátott részletes listáját is megtalálta. Közöttük volt Le Bron James, Viola Davis színésznő és Matt Damon is - írta a Billboard.