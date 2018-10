Megpróbálja pótolni Orbán Józsefet, bár ez szerinte is lehetetlen

Heilig Gábor veszi át Orbán József helyét a 100 Folk Celsiusban. A zenész azt mondta, jobban örülne, ha nem került volna be a zenekarba. Azt is hozzátette, hogy Orbán Józsefet lehetetlen pótolni.

Két hónapja halt meg Orbán József, a 100 Folk Celsius alapító tagja, frontembere. Nem rég megírtuk, hogy a zenekar folytatja a működését, és egy korábbi tag, Heilig Gábor áll a mikrofon mögé. „Gabi korábban már tíz évig játszott velünk, akkor is egy szörnyű tragédia miatt állt a mikrofon mögé. Húsz éve ment el Drosztmér Pisti barátunk, Gabi akkor zenélt velünk. Aztán, amikor sorra jöttek az amerikai felkérések, és utazni kezdtünk, már nem tudott velünk jönni. A feleségével, Eszményi Vikivel lépett fel, és nehezen tudta volna megoldani a sok fellépést. Szóval Viki akkor visszaszerezte, mi pedig most visszaloptuk tőle” – mondta a Blikknek Littvay Imre, a zenekar vezetője. Azt is hozzátette, hogy szinte természetes volt, hogy Heilig Gábort fogják felkérni. „Józsi betegsége alatt is Gabi zenélt velünk, ráadásul a csapatot is jól ismeri, a számokról nem is beszélve. Sokan nem tudják, de például ő írta a Miki manó-t is anno.”

Jobban örültem volna, ha nem kerülök be a zenekarba, mert az azt jelentené, hogy Józsi még mindig él. A hiánya felfoghatatlan. Nem volt gitárvirtuóz vagy hatalmas énekes, de igazi figura volt, akit nem lehetett nem szeretni” – mondta Heilig Gábor, aki már a nagykoncerteken, jubileumi fellépéseken is ott volt, de nem gondolta volna, hogy ismét oszlopos tagja lesz a 100 Folk Celsiusnak.

„Váratlanul ért a felkérés. Korábban, amikor a betegsége miatt kellett beugrani, természetes volt, hogy hozzám fordulnak. Most próbálom majd pótolni Józsit, de tudom, hogy ez lehetetlen” – mondta. Heilig bízik benne, hogy a rajongók elfogadják majd, bár szerinte Orbán József nem pótolható. „Azt gondolom, a rajongók elfogadnak majd, hiszen jól ismernek már, de az biztos, hogy olyan, lelkében örök gyerek figura, mint amilyen ő volt, én sosem leszek. Szokták mondani, hogy mindenki pótolható, de ez nem igaz”.