500 művész 1000-nél is több alkotása egy budapesti helyen

Október 11-én indul a 2018-as Art Market Budapest, ahol idén 4 kontinens legalább 500 művészének alkotásai lesznek láthatók a vásár négy napján a Millenáris parkban. A világ 25 országából több mint 1000 kortárs műtárgyát mutatják be. Ledényi Attila alapító-igazgató a rendezvény keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, a 6 ezer négyzetméteres alapterületen mintegy 1,5 kilométernyi falat építenek a műtárgyak számára, a V4-es díszvendégség kapcsán pedig a cseh, lengyel és szlovák kiállítók két galériaszigeten mutatkozhatnak be. Újdonságként az Art Market négy kiemelt művészt is a látogatók figyelmébe ajánl: Tomek Baran lengyel festőművészt, Lukas Rittstein cseh szobrászművészt, Robitz Anikó magyar fotóművészt és Erik Sikora szlovák médiaművészt. Visegrad Contemporary néven számos kísérőprogram fut majd a városban, New Visegrad Photography címmel pedig a négy ország fotóművészeinek legfiatalabb generációját ismerheti meg a közönség egy kurátori válogatáson keresztül. Az A38 Galériában két nemzetközi jelentőségű magyar magángyűjtemény mutatkozik be, az óbudai Esernyős Galériában pedig lengyel kortárs művészeti kiállítást rendeznek. Érdekesség még, hogy október 13-án Visegrádi napot tartanak a vásáron, a következő napon pedig a fotóművészet kerül az előtérbe. Art Photo Budapest néven ismét a vásár kiemelt része lesz a fotóművészeti szekció, és továbbra is nagy figyelmet fordítanak a művészetpedagógiai programokra.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes pedig elmondta, hogy a főváros és az Art Market Budapest között évek óta fennálló partnerségnek köszönhetően a képzőművészeti vásár a CAFe Budapest kortárs művészeti fesztivál programjai közé is illeszkedik. Azt is mondta, hogy az utóbbi nyolc évben Budapest sokat lépett előre a nemzetközi élhetőségi listákon, ennek az egyik fontos eleme a város kulturális élete, és szerinte mindebben nem elhanyagolható az olyan magánkezdeményezések hozzájárulása, mint az Art Market.

