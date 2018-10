Enrique Iglesias egyik rajongója feljutott a színpadra koncert közben, majd a következő pillanatban már a világsztárral csókolózott. A jelenetről videó is készült.

Enrique Iglesias éppen Ukrajnában adott koncertet, amikor egy rajongója valahogyan feljutott hozzá a színpadra. A nő adott egy képet a világhírű énekesnek, majd meg is csókolta. Iglesias annak ellenére, hogy 2001-óta él párkapcsolatban Anna Kurnyikovával, és decemberben ikreik is születtek,nem tolta el magától a nőt, sőt, szenvedélyesen csókolóztak. Ezután a rajongó elővette a mobilját, hogy közös képet készíthessenek, majd a fényképezkedés után folytatódott a csókcsata. Ez még mindig nem volt elég a nőnek: egy aláírást is kért Iglesiastól. Ezt követően már nem volt több csók, „csak” ráugrott a világhírű énekesre, és szorosan ölelte. A jelenetről videó is készült.

Nem ez az első alkalom, hogy Enrique Iglesias megcsókolta az egyik rajongóját:még 2010-ben egy másik színpadi csókos eset után elmondta, hogy izgatott a koncerteken, és nem csinálja ezt mindig, de ha éppen jó kedve van, akkor előfordul – írta a Daily Mail. Azt nem tudni, hogy az énekes párja, Anna Kurnyikova erről mit gondol, de az Instagramjára feltöltött videója alapján úgy látszik, hogy ő és az ikrek is rajonganak Iglesias zenéjéért.