Ezek lesznek a 30 éves Tankcsapda ajándékai a rajongóknak

Hatalmas bejelentést tett a Tankcsapda: a debreceni rockerek ezúttal hangszerek nélkül álltak a Madách Színház színpadára. A zenekar fennállásának 30. évfordulója alkalmából nem csak jubileumi koncertekkel készül.

Szeptember végén rendhagyó eseménysorozat kezdődött a Madách Színházban, néhány alkalomra a magyar rockzenekaroké a főszerep. A Madách Rockfesztivál keretén belül a híres zenekarok tagjai nemcsak koncerteznek, hanem interjúkat is adnak a színpadon. Október 2-án a Tankcsapda tagjait is meghívták a színházba, akik ezúttal hangszerek nélkül érkeztek, ugyanis koncert helyett egy színpadi beszélgetésen vettek részt. Az Ezek mind mi vagyunk című eseményen Pócsi István kérdezgette a debreceni rockereket, akik azt is elárulták, mivel lepik meg a rajongókat a zenekar fennállásának 30. évfordulója alkalmából – írta a Blikk. „Meg fog jelenni egy Lukács-whisky, amit ugye, nem lehet whisky-nek hívni Magyarországon, mert ez a név le van védve, úgyhogy tüzes víznek neveztük el” – mondta Fejes Tamás, a zenekar dobosa. Azt is hozzátette, hogy az ital Lukács szája íze szerint készítik el. De nem ez lesz az egyetlen újdonság. A Tankcsapda az év végén kiadja az egész életművét pendriveon. Ez Magyarországon egyedülálló. Az életműkiadvány három pendrive-ból fog állni, a zenekar első, második és harmadik évtizedének munkájával. Fejes Tamás elmondta, hogy a Tankcsapda valaha megjelentetett összes hanganyagát tartalmazza a szett. Háromszor ötezer darab készül belőle és nem lesz utángyártva – mondta a dobos. Azt is hozzátette, hogy nagyon büszkék a kiadványra, és dizájn tekintetében is jól sikerült a pendrive: piros-fehér-zöld színekben készülnek és három P betű köti össze őket.