Még az is elképzelhető, hogy Nirvana-koncert lesz a hétvégén

A Foo Fighters titokzatos posztokban utalgat egy esetleges Nirvana-koncertre. A zenekar még nem erősítette meg hivatalosan, de a rajongók nagyon bíznak benne.

A Foo Fighters egy ideje arra utalgat, hogy a most hétvégi Cal Jam fesztiválon egy kisebb Nirvana-koncertet adnak a még élő tagok. A zenekar két rejtélyes bejegyzést is írt a Twitteren ezzel kapcsolatban. Először megosztották, hogy a fesztiválon levetítik Joan Jett új dokumentumfilmjét. Az énekesnő akkor csatlakozott háttérénekesként Dave Grohlékhoz, amikor a Nirvana 2014-ben bekerült a Rock and Roll Hall Of Fame-be, és előadtak pár számot. „Alig várjuk! Mi más lehet még a tarsojunkban? Maradjatok velünk” – írta a Foo Fighters.

CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned.... #CalJam18https://t.co/OA525e7pg0 — Foo Fighters (@foofighters) 2018. október 3.

„Ez a Jam” – írták a 2014-es koncerten készült felvételhez. Ezt a posztjukat pedig a Nirvana hivatalos oldala is megosztotta.

A Twitter-bejegyzéseken kívül a fesztiválra meghívott fellépők miatt is reménykednek a rajongók, ugyanis a Nirvana két korábbi tagja, Dave Grohl és Pat Smear is a Cal Jam fesztivál egyik headliner zenekarában, a Foo Fightersben zenél, valamint a Nirvana korábbi basszusgitárosa, Krist Novoselic is fellép a mostani, Giants In The Trees nevű bandájával – írta az NME. Ettől függetlenül még nincs konkrét bizonyíték arra, hogy a Nirvana egykori tagjai újra fellépnének a Cal Jam fesztiválon, hiszen hivatalosan még nem erősítették meg.