Tízéves jubileumot ünnepel az egyedi hangjáról és különleges hangzásvilágú dalairól ismert énekesnő, Polgár Odett, aki október 14-én a nagy sikerű Sztárban sztár egyik versenyzőjeként debütál a TV2-n. Emellett egy másik nagy esemény is jön az életében, a nevét viselő Odett-produkció kerek évfordulója adja az apropót az október 22-i 90 perces megakoncertnek az A38-on, ahol több meglepetés is várja majd a rajongókat. A jubileum kapcsán beszélgettünk vele.

Sokáig egy nagy játék volt az egész

Kapott már Fonogram-díjat, írt és énekelt már Sziget-himnuszt, az igazi legenda, Blondie előtt lépett fel az Arénában, három különböző évben is szerepelt A Dal című hazai eurovíziós válogató tévéműsorban, és tíz év alatt egy nagyon lojális, valamint egyre bővülő rajongói bázist épített ki magának a nevét viselő produkcióval. Polgár Odett egészen kiskorától kezdve szívta magába a zenét, édesapja, az egykori Sziámi-gitáros Polgár Péter már nagyon fiatalon terelgette finoman efelé. Színésznő szeretett volna lenni, utána pedig elkezdte érdekelni a kreatív háttérmunka, így divattervezőnek tanult, az édesapjának köszönhetően viszont közben sorra születtek a dalok, a fiatal Odett pedig egymás után felénekelte őket, és elkezdte érezni, hogy ez lehet az a pálya, amiben úgy tud kiteljesedni, hogy közben másoknak is tud adni. 17 évesen pedig egy iskolatársa, akivel közös zenekara volt, nevezte a TV2 legendás tehetségkutatójába, a Megasztárba. Édesapja azt mondta, hát próbálja meg, legfeljebb kirándulnak egyet Pestre.

Polgár Péter révén persze már addig is kapott impulzusokat arról, hogy milyen ez a szakma, de nem is igazán ez izgatta akkor, hanem hogy milyen a fővárosi lét. Azt mondja, igazából nem is tudott mit kezdeni a tévés szerepléssel, nem feltétlenül erre vágyott, ha azt mondják neki, hogy csak feljöhet Pestre kalandozni, és nincsen televízió, akkor őt az még akár jobban is érdekelte volna, akkor még valójában az otthonról való kiszakadás volt a fő motiváció. Persze a megasztáros szereplés azért elindított benne egy folyamatot, viszont nem azt a részét választotta a tehetségkutató után, hogy gyorsan tinisztár lesz, és azonnal írat mindenkivel dalokat,

egy hosszabb távú, kicsit tartalmasabb karriert vonzóbbnak talált.

Persze ez hosszú út volt – és nyilván a mai napig tart. Hiába van meg a zenész háttér az édesapja révén, meg a tévéműsor a kezdet kezdetén, úgy érzi, végigjárta, sőt, a mai napig járja a szamárlétrát. Alázatos a pálya iránt, a Csillagtérkép című lemez óta pedig már egyre tudatosabban dolgozik, akkor kezdte el érezni, hogy ez biztosan az ő hangja és az ő álma. Az első évek és az első slágerek persze még mind-mind játéknak számítottak, az olyan hírnevet meghatározó dalok, mint a Hanyatt vagy a Van az a pillanat még a játék csúcspontját jelentették a karrierjében. A sárga lemez bemutató koncertje (egymás között így hívják a Hanyatt, homlok, egyenes című albumot) az akkori Gödörben volt, és akkor még egész egyszerűen azt sem tudta, hogy mi történik. Aztán ez persze megváltozott, a játék pedig folyamatosan szelídült, a helyét pedig fokozatosan átvette a tudatos építkezés.

Tudatosan építi a karrierjét

Az édesapja sokáig fontos pont volt a karrierjében, egy ideje már tudatosan a háttérbe húzódott. Zeneszerzőként a mai napig közreműködik a produkcióban. Az Odett zenekar is teljesen új, az aktuális felállás az idei VOLT Fesztiválon debütált, erről a koncertről az Origo is beszámolt.

Úgy érzi, hogy a már igazán tudatos időszakának ez az első olyan szakasza, amikor százszázalékosan az történik a színpadon, amit szeretne. Van olyan dal szerinte, amely például teljesen új színezetet kapott élőben az új csapattal. Persze annyira nincs még összeszokva velük, mint az elődökkel, akik gyakran egy kacsintás alapján már tudták, hogy mire van szükség, de ez Odett szerint egy nagyon izgalmas folyamat, a zenén keresztül megismerni másokat, illetve másokon keresztül újra megismerni a saját zenéjét. Így persze önmagáról is új képet kap az ember. Imádja, hogy olyan zenészekkel dolgozik most, akik átélik a zenéjét, szeretnek a színpadon lenni és megmutatni magukat. Teljesen más kémiát jelent ez a fellépéseken, és így tudnak megújulni a dalok is élőben.

A bulikon egészen szikrázó háromszögimpulzus alakul ki Odett, a rajongói és a zenészei között. A közönsége valósággal imádja, mindenkinek a legjobb barátnője lesz a dalok alatt, van stagediving, és úgy tud elvegyülni a hallgatóságával akár a színpad előtt is, teljesen közvetlenül, hogy az egésznek egy pillanatra sem lesz közönséges vetülete. Sőt, már nemcsak velük rezeg együtt maximálisan, hanem a zenekarával is. Örömzene ez, mindegyikük láthatóan rajong a frontemberért, és imádnak vele, imádnak neki, érte zenélni.

Azt, hogy hogyan kell frontembernek lenni, nem volt mindig egyértelmű számára. Meg kellett tanulni. Azt mondja, a tapasztalata az, hogy sokan szerepet vesznek fel ilyenkor, csupa szív, mézes-mázas, szexi dög stb., ő viszont nem akart kialakítani egy ilyen álprofilt magának, egész egyszerűen olyan akart lenni, amilyen egyébként is. Nem tudott volna őszinte bulikat tartani, ha nem így működik, és ha nem olyan emberekkel veszi körül magát, akikkel ez megvalósulhat. Ezt a fajta közvetlenséget a közönséggel egyébként gyakorolnia kellett. Eleinte még volt egy fal, még zavarban volt, és talán az billentette ki, mondja, hogy rájött, ez az egész rajta múlik, hiszen ő a közvetítő, és ha nem lesz része a fent említett háromszögnek, akkor, ahogy mondani szokták, az egészet megette a fene. Hosszú folyamat volt tehát, de mára imádja minden másodpercét, és reméli, hogy a közönség egy olyan partnert lát benne, aki azokat a történeteket mondja el nekik, amit meghallgatnának a legjobb barátjuktól, aki nagyon jó fej, és megbíznak benne. Remélem, hogy a hallgatóim legfőbb bizalmasa tudok lenni a színpadon! – mondja sugárzó arccal.

Szeret nő lenni, szeret csinos lenni, szereti ezt kihasználni, de nem akarja, hogy túlnőjön rajta, mert sokkal kevésbé fontos ez, kevésbé lényeges, hogy mennyire díva a színpadon az előadó, mondja. Fontos a nőiesség, mert amiről beszél a dalokban, sokszor ahhoz kötődik, de szerinte nem ez viszi el a bulit. Meg kell tartani azt érzést, hogy egy-egy koncert egyfajta emelkedett valóság, olyan esemény, amely

különleges alkalomnak vagy ünnepnapnak számít, amikor egy csodalámpást megsimogat az ember, hogy előbújjon a dzsinn. Ehhez pedig a divattervezői tudását is használja, és mindig különleges, figyelemfelkeltő fellépőruhái vannak, hiszen a dzsinn sem jelenhet meg bármiben, nevet Odett.

Úgy építi ilyen tudatosan a zenei létezését, hogy közben kevés kivétellel mindent egyedül szervez, nincs menedzsere, ő szervezi és találja ki a karrierje ívét, ahogy jónak látja. Hogy ezt hogyan bírja, arra igazából nem tud válaszolni, de nem is nagyon agyal rajta túl sokat. Azt mondja, a legrosszabbat akkor teheti magával, ha stresszel és görcsöl, mert akkor biztosan nem lesz hatékony. Amikor pedig a mikrofon elé áll, elfelejti a rengeteg nehézséget, amelyet végig kellett csinálnia, hogy ott lehessen a színpadon. Olyan aurája lesz olyankor, fejtegeti, amiről lepattannak a mindennapok gondjai. Azt mondja, másképpen ez nem működhetne. De, hogy miért nincs segítsége? Tudatos, maximalista női frontemberként elég nehéz feladat ez, szereti az őszinteséget, egyenességet, bátorságot, lojalitást, és ez az együttállás nem túl gyakori. A zenében, az alkotásban persze van társa, zenei producere, Toldi Miki évek óta állandó partnere.

Hogy mennyire volt nehéz vagy áldozatokkal teli ez a tíz év, arra még nem tud választ adni. Jelen pillanatban azt érzi, hogy az önmegvalósítás útja pont úgy néz ki, amelyen ő is jár. Hogy megbánt-e bármit az elmúlt tíz évben, mióta az Odett-produkció létezik? Nem. Bátor válasz, és a nyakát nem is tenné rá, de azt mondja, látja a hibáit, és tanult mindegyikből. Kétszer ugyanabba a pocsolyába nem lép, azt viszont nem zárja ki, hogy másikba igen, de mindez eddig is a fejlődését szolgálta. Azon nem lamentál sokat, hogy idén két kerek évforduló is van (a 10 éves jubileum évében lett 30 éves), azt mondja, olyan érzés kerítette hatalmába, hogy a java még csak most jön, a legnagyobb falat még csak ezután következik. Ahogy ezen elmereng, libabőrös lesz az izgalomtól. Mostanra lett annyi energiája, hogy bármi is jön, szembe tud majd vele nézni.

Kilépés a komfortzónából: Sztárban sztár

Egy nagy próbatétel például éppen most jön majd szembe vele az úton, ez pedig a TV2 Sztárban sztár című sikerműsora, amelynek az idei szezonjában ő is versenyezni fog, vagyis különböző előadók bőrébe kell majd bújnia. Nagyon izgalmas, óriási lehetőség, és veszélyes – óriási rizikó van benne, de ha most nem vág bele, akkor soha nem fog valószínűleg, vallja be. Egy picit arra a jelenségre is adhat egyfajta gyógyírt, amelyet valahol hibának ír le önmagával kapcsolatban: azt mondja, a közönségével együtt egyfajta bezártság is kialakult az idők során, amely valamennyire gátat jelentett annak, hogy a lehető legtöbben megismerhessék a zenéjét. Ez a platform pedig hatékony lehet ehhez. Hálás feladat lesz, és közel is áll hozzá, hiszen, ahogy már említettük is, színésznő szeretett volna lenni. Itt viszont nemcsak a karaktert kell alakítania, hanem a hangjával is játszhat, új hangokat fedezhet fel. Ez még izgalmasabbá teszi a kalandot, hiszen amikor dalokat ír, akkor a saját hangját használja, és fogalma sincs az embernek, hogy mire képes a komfortzónáján kívül, amíg nem állítja ilyen kihívás elé saját magát.

Ez a műsor szerinte az alázatról szól, mindenféle szempontból, ráadásul az ország legnézettebb, legsikeresebb tévés produkciójáról van szó, ami még jobban emeli a tétet. Az nem zavarja, ha például férfi énekest is kell majd alakítania, amire a Sztárban sztárban igen jó esélye lesz. Azt mondja, van egy fiús énje, szeret focizni, és egyébként is főleg fiúbarátai vannak, valahogy velük tudott kialakítani az idők során őszinte, egyenesen baráti viszonyt. Azt nem tudta megmondani a beszélgetésünk során, hogy milyen hatással lesz rá az eddiginél nagyobb figyelem. Most érkezett meg oda a pályáján, hogy ezt merje vállalni, korábban még nem állt volna rá készen. Bár van, hogy megállítják a buszon, de soha nem volt eddig olyan tapasztalata, hogy piócaként tapadna rá bárki is, nem volt terhes számára, ha megszólították, mindenki érezte, hol a beszélgetés vége. Most viszont ott lesz a plakátokon a műsor egyik főszereplőjeként, arcaként mindenhol. Tisztában van vele, hogy lesznek, akik nem kedvelik majd, de azzal is, hogy a közönsége is bővülhet a műsor hatására. Borzalmasan élvezi ezt, pontosabban megtanulta élvezni ezt mindenféle pánik vagy félelem helyett. Tudatosult ugyanis benne, hogy az alappillér az az, hogy szereti, amit csinál.

Készen áll a jövőre, ünnepli a múltat

Határozottságot és önbizalmat sugall. Azt mondja, a nagy figyelő szemei, a nyitottsága és az enyhe naiv kisugárzása okozza ezt olyanokban, akikkel először találkozik. Saját bevallása szerint egyáltalán nincs tele magabiztossággal és határozottsággal, inkább csak őszinte és egyenes, ez pedig könnyen zavarba hozhatja az embereket. Azt mondja, nincs annál jobb, amikor az ember elmondhatja, hogy mit gondol valójában.

Ami az eddigi pályáját és a zenéjének alakulását-fejlődését illeti, úgy érzi, minden a helyén van. Szerinte nem teljesen ura a történéseknek, azt viszont tudja, hogyan reagáljon az új impulzusokra vagy fejleményekre. Hasonlattal igyekszik lefesteni a hozzáállását: ha víz kerül a csónakba, amiben utazik, akkor ki kell lapátolni, nincs mese, menni kell tovább. Azt nem tudja, hogyan kerülheti el a vihart, de azt igen, hogy mit kell tennie, ha jön. Amit már korábban is mondott: mindennek az az alapja, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Ha ez a kiindulási alap, és eltelt közben tíz év, akkor van már annyi tapasztalat, hogy nem érheti meglepetés az embert, kivéve, ha törekszik rá, mint most ő a Sztárban sztárral, főműsoridőben. Nem tudja, hogy mi fog történni. Még azt sem zárja ki, hogy ügyetlen lesz benne, ahogy azt sem tartja lehetetlennek, hogy nem érti majd, miért nem ezt csinálta eddig.

Ami a jövőt illeti, október 22. a legfontosabb most, a 10 éves jubileumi koncert dátuma, az új zenekar budapesti debütálása. Az A38-on tartott bulin a színpadkép nem a klasszikus-hagyományos lesz, rejtélyesen erről csak annyit mond Odett, hogy szeretnék a színpadot kicsit átvariálni. Hogy ez mit jelent majd, az persze csak a helyszínen fog kiderülni. A koncerten már kapható lesz a sorok írásakor még készülő tíz év dalait újragondoló bakelitlemez – akusztikus blokk is lesz a koncerten – és lesz egy limitált kiadású odettes fejhallgató is, ami persze a rajongóknak kötelező darab. 90 perces koncert lesz, az elmúlt 10 évet teljesen lefedi majd, meglesz a magassága és a mélysége is, ezt ígéri Odett.

Tavasszal jön egy akusztikus turné, ahol a bakeliten (meg persze digitálisan) megjelenő kvázi best of lemez dalai hangoznak majd el. Lesz a lemezen vonósnégyes 4 dalban, lesz egy szál ének, a capella, zongora, vagyis összegezve mindent megtesznek, hogy izgalmas anyag legyen. Néha már-már olyan érzése van, mondja, mintha még jobban is szeretné a dalok akusztikus verzióját az eredetinél, mintha elballagnának az óvodából, és jó látni, hogy már iskolások. Lesz tízéves dal is a lemezen, ami egy harmadikos gyereknek felel meg, mondja nevetve az összehasonlítást.

Odett szeretné egy kicsit komolyabb arcát megmutatni a turné során, nem is feltétlenül klubkoncertekkel, inkább színházterek színpadán mutatná meg ezt az arcát az akusztikus dalokkal. Kicsit többről szól majd, mást ad a közönségnek, a lényeg természetesen a zenén lesz. Az akusztikus Odettben még több játék van. Emellett megjelenik majd egy új kislemez is, rajta azok a dalok, amelyek az utóbbi időben megjelentek (pl. Szép mentés, Aranyhal, Látsz még, Kétszer Kettő), továbbá két új szerzemény is. Ez digitálisan lesz elérhető, várhatóan a jubileumi koncert napján, a nagyobb streaming szolgáltatóknál.

A következő oldalon szubjektív 5+1-es listánkat találja Odett dalairól, mindegyik dalhoz és kliphez kapcsolódóan arra kértük az énekesnőt, hogy meséljen a háttérről, ami csak az eszébe jut. Emellett megmutatjuk azt a fotót is, amely az akusztikus bakelitlemez borítója lesz. Lapozzon a folytatáshoz!