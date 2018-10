Völgyesi Gabi lesz a Sláger Téma vendége

Október 7-én a Unique együttes énekesnője, Völgyesi Gabi és a Centrál Színház rendező-igazgatója, Puskás Tamás lesz a Sláger Téma vendége.

Völgyesi Gabi cseppet sem Dr. Szöszi

Völgyesi Gabi maga a két lábon járó cáfolat a sztereotípiákra, hiába is neveznénk a magyar popszakma Dr. Szöszijének, hisz egyszerre tehetséges énekesnő és kiváló, bár manapság nem praktizáló jogász, meg persze nem utolsó sorban gondoskodó családanya. A Unique együttes énekesnője karrierjük elmúlt 21 éve mellett a következő 20 esztendő terveiről is beszél majd a Sláger Téma vasárnapi adásában. Így juthatunk el a Tinisztár kerestetiktől legújabb videóklipjük, az Egy lépéssel a föld felett történetéig.

Sőt, Völgyesi Gabi még azzal is megpróbálkozik, hogy megjósolja a jogász szakma jövőjét, amely talán az egyik leginkább veszélyeztetett foglalkozás a mesterséges intelligencia és a robotizáció közelgő korszakában.

Puskás Tamás kacérkodik a filmrendezéssel

A Sláger FM-en hallható adás második felében, 21 órától Puskás Tamás lesz a vendég. A Centrál Színház tulajdonos-igazgatója talán megvillantja a színházcsinálás Szent Grálját, hiszen valódi sikertörténet a belváros szívében található teátruma. A Centrál Színház idei bemutatóiról, így a Büszkeség és Balítélet két színészéről, valamint a Tökéletlenekről is szó esik majd. Ahogy Kossuth-díjas színésznőről, Básti Juliról is, aki nem csak a színpadon, hanem feleségeként a civil életben is évtizedek óta a társa.

Sőt, még azt is megtudhatjuk, tervezi-e Puskás Tamás elhagyni a komfortzónát, és megannyi sikeres színházi rendezés után belefogna-e egy játékfilm megrendezésébe.

2018. október 7-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Völgyesi Gabival, Puskás Tamással, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!