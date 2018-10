A nemzetközi művészvilág is Montserrat Caballét gyászolja

A spanyol és nemzetközi művészvilág, a közélet és a politika ismert képviselői gyászolják Montserrat Caballé világhírű spanyol operaénekesnőt, aki 85 éves korában halt meg szombaton Barcelonában.

Személyisége és páratlan hangja örökre elkísér minket. Nagyon fájlaljuk elvesztését - fogalmazott a spanyol királyi ház Twitter-oldalán közzétett részvétnyilvánító üzenetében. Az üzenet azt is hangsúlyozta, hogy a lírai szoprán az opera nagyasszonya, az univerzális kultúra legendája volt, a legjobb a legjobbak között.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ugyanezen a fórumon emlékezett meg a művészről, akit Spanyolország

kiemelkedő nagykövetének nevezett, akinek hangja és kedvessége mindig velünk marad. Quim Torra katalán elnök az opera-énekesnő halála kapcsán úgy fogalmazott: A mai egy nagyon szomorú nap az opera szerelmesei és minden katalán számára. A katalán elnök hozzátette, hogy a világhírű szoprán azért is nagy tiszteletet érdemel, mert Katalónia nevét az operán keresztül exportálta a világba. Egyik legkedvesebb partnere, a szintén világszerte népszerű José Carreras tenor a Catalunya Rádionak felidézte, milyen sokat köszönhet Caballénak, aki karrierje elején támogatta őt, és akit életerős és érzékeny nőként jellemzett. Mint mondta, az összes szoprán közül, akiket pályafutása során élőben hallott, senki sem énekelt úgy, mint Montserrat Caballé. Brian May, a brit Queen együttes gitárosa azt írta Twitter-üzenetében:

Nyugodj békében kedves Montsy. Szépséges hangod velünk lesz örökre". Brian May arról is megemlékezett, hogy az operaénekesnő inspirációt jelentett számukra, de különösen Freddie számára.

A Barcelona című dal, amelyet közösen énekelt Freddie Mercuryvel, a Queen együttes énekesével az 1992-ben rendezett barcelonai olimpiai játékok hivatalos dala volt.

A világ nagy operaházai is Montserrat Caballéra emlékeztek ezen a napon.

A londoni Royal Opera Twitter-bejegyzésében felidézte, hogy a spanyol szoprán 1972 és 1992 között számos alkalommal is fellépett náluk, és káprázatos hangjával milliókat inspirált hosszú pályafutása alatt. A madridi Királyi Színház közleményében fogalmazta meg: Kétségtelenül minden idők egyik legnagyobb szopránja. A színház közleménye méltatta a művész rendkívüli tehetségét, hangjának egyedi szépségét, nagy kiterjedését, gazdag színpalettáját, csodálatos technikáját. A teátrum a szombat esti Faust című előadást Montserrat Caballé emlékének ajánlotta:

Szimbolikus tisztelgésként nagysága előtt.

A világhírű szopránt hétfőn helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Barcelonában.