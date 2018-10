Átneveznének egy útszakaszt Aretha Franklinre Detroitban, így tisztelegnének a Soul királynőjének emléke előtt. Az érintett szakasz állítólag közel van Aretha Franklin apjának templomjához.

Autópálya-szakaszt neveznének el Aretha Franklinről. Egy detroiti demokrata képviselő, Fred Durhal III javasolta, hogy így is tisztelegjenek a Soul királynője emléke előtt. Az érintett útszakaszt különböző neveken is ismerik, a legelterjedtebb a Lodge Freeway, amit John C. Lodge egykori detroiti polgármesterről kapta.

Aretha Franklin 76 éves korában halt meg idén augusztusban, detroiti otthonában, családja körében. Fred Durhal elmondta, hogy ez az útszakasz közel van Aretha Franklin apjának templomjához. A kezdeményezést már most rengetegen támogatják. A detroiti városi tanács egyébként tavaly kezdeményezte, hogy nevezzenek el egy belvárosi utcát a Soul királynőjéről, és nemrég ezt jóvá is hagyták – írta a Billboard.