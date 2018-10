Vasárnap leleplezték Chris Cornell, a Soundgarden egykori frontemberének szobrát Seattle-ben.

Vasárnap leplezték le a szobrot, amivel a másfél évvel ezelőtt meghalt zenész Chris Cornell emlékére állítottak szülővárosában Seattle-ben. Ez az a város, ahonnan – többek között Chris Cornellnek köszönhetően – a grunge zenei irányzat a '80-as évek végén, a '90-es évek elején elindult. A szobrot a popkultúrának szentelt seattle-i múzeumban leplezték le, és a jövőben is ott lesz a helye.

Az életnagyságú szobrot Nick Marra készítette, aki a zenészre jellemző ruhadarabokra, hangszerre is figyelt. Cornell nyakában leggyakrabban használt gitárja, a Gibson Memphise lóg, a nyakában még dögcédulák is vannak, ráaádul arra is figyelt, hogy éppen olyan, befűzetlen bakancsban ábrázolja, amiben az utóbbi években a zenész rendszerint megjelent. A szobor leleplezésénél természetesen ott voltak a Soundgarden tagjai, Cornell felesége és két gyerekük, valamint barátok.

Az özvegy, Vicky Cornell többek között azt mondta, „egy generáció hangja volt ő, és egy művész, aki még így is képes minket egymáshoz közelebb hozni”. A legismertebb grunge-együttesek frontembereiről, az egymáshoz fűződő viszonyaikról a következő anyagban olvashat bővebben:

