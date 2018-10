Katy Perryt már nem izgatja annyira a zene

Legutóbbi albuma korántsem durrant akkorát, mint szerette volna. Katy Perry az utóbbi időben kifejezetten passzív, ami a zeneipari jelenlétét illeti, és már arra utalgat, hogy eggyel hátrébb lépp, és a jövőben nem a zene lesz életében az első számú tevékenység.

Katy Perry legutóbbi albuma, a Witness 2017-ben jött ki, és a nagy durranás helyett inkább csak puffant egyet. Az énekesnő viszont egyre aktívabba tévében. Ő az American Idol zsűrijének nagyhangú, poénkodó tagja, és úgy látszik, nagyon is jól érzi magát ebben a szerepben.

Legutóbbi interjújában pedig arról is beszélt, hogy nem is érzi már azt a késztetést, hogy készítsen egy új albumot. Nincs benne a nyomás, hogy az előző után jöjjön a következő. Elmondta, hogy már 10 éve a szakmában vagyok, ezért most inkább csak hűsolni fogok. Azt is elmondta, hogy 9 évesen pontosan tudta, hogy mit akar, és akkoriban minden arról szólt, a zenei karrierről. „Szeretek zenét csinálni és dalokat írni, de nem érzem már azt, hogy része lennék a játéknak. Csak azt érzem, hogy művész vagyok, és nem érzem, hogy bizonyítanom kellene bármit is, és ez nagyon felszabadító.” Perry egyébként egyre többet foglalkozik olyan, a zenétől távol álló projektekkel, mint a saját magáról elnevezett cipőmárkája. És ott van az egyre komolyodó párkapcsolata is a színész Orlando Bloommal, ami szintén figyelmet, de mindenképpen jelenlétet igényel. Blommal korábban már járt az énekesnő, de akkor a forgatások és a turnézás miatti gyakori eltávolódás miatt nem működött a dolog.