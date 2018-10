Magyar állampolgárságot kapott a vietnami Kukorica Jancsi

Kedd délelőtt óta magyar állampolgár Ninh Long, a Virtuózok-ból ismert, magyarul tökéletes kiejtéssel éneklő fiatal tenor.

Ninh Long operaénekes a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató negyedik szériájában a Nagyok korcsoportjában tűnt fel Kacsóh Pongrác Kukorica Jancsi-dalával. Igaz, hogy a döntőben végül Beke Márk harsonás vitte el a fődíjat, Long rengeteg lehetőséget kapott a műsornak köszönhetően. A 27 éves énekes fontos kulturális kapocs Vietnam és Magyarország között.

Szülőföldjén is tízezrek követték adásról adásra a magyar tehetségkutatóban elért sikereit. Kedvenc magyar áriájával, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb dalával, a Hazám, hazám kezdetű áriával nyerte el a magyar zsűri elismerését, de a dalt minden vietnami fellépésén is elénekli. Long Ázsiában a lehető legtöbb helyre szeretné elvinni a magyar kultúrát, Magyarországon pedig a vietnami zenét és konyhaművészetet tenné szélesebb körben ismertté. Long tehetséges szakács, magyar barátait örömmel ismerteti meg különleges vietnami ételekkel. Long 5 éve jött Magyarországra tanulni, tanárainak köszönhetően pedig tökéletesen megtanult magyarul énekelni, és sorra nyeri a versenyeket is.

„Tiszta lappal jöttem Magyarországra. Két tanárom, Kiss B. Atilla és Cseh Dalma kezdtek el velem foglalkozni. Ők írtak erre a tiszta lapra mindent. Sok drága tudást kapok tőlük, nemcsak a zenével, hanem az élettel kapcsolatban is. Szívből tanítanak engem, nélkülük nem sikerült volna” – mondja Long. Kiss B. Attila pedig azt mondta tanítványáról, hogy Isten áldásának tekintem, hogy én őt taníthatom.

Simándy Józsefnek, a Bánk bán áriájának leghíresebb előadójának családja a Simándy József Énekversenyen fedezte fel Longot. Figyelemmel kísérik karrierjét azóta, hogy először hallották a Hazám, hazám című áriát a vietnámi énekes előadásában. A legendás tenor lánya, Simándi Katalin úgy fogalmazott: „Longnak kincs van a torkában”. Peller Mariann, a Virtuózok megálmodója meghatottan hallgatta végig Long állampolgársági eskütételét, és azt mondta, „a Virtuózok több mint egy komolyzenei vetélkedő tévében. Egy nagy család a miénk. Büszkén állok itt, mert Long állampolgári eskütétele azt is jelenti, hogy országunknak, kontinensünknek és a Virtuózok családjának itt van ez a fiatal tehetség, és művészetével még sok örömet szerez majd nekünk.”

Ninh Long eskütétele után azt mondta: „Magyarországot már 5 éve tekintem második hazámnak. Hatalmas büszkeség és öröm ez, hogy immár papíron is e haza polgára lettem.”