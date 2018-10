Az idén 25 éves Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja szervezésében 14 világhírű magyar olimpikon nézte meg a Nemzeti Színház Körhinta című előadását.

14 világhírű magyar olimpikon nézte meg a Nemzeti Színház Körhinta című előadását, és a közös színházi programot az idén 25 éves Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja szervezte. Az előadást Keleti Ágnes, Rejtő Ildikó, Kőbán Rita, Gyenge Vali, Dömölky Lídia, Köteles Erzsébet, Gelei József, Hesz Mihály, Vaskuti István, dr. Steinmetz Ádám, Kenéz György, Szalay Miklós, Szabó József és Liu Shaoang nézték meg. Ők tizennégyen összesen negyvenegyszer állhattak az olimpiai győzelmi dobogón: 20 arany-, 15 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek.