Világhírű koreográfusok magyarországi bemutatói is szerepelnek a Magyar Nemzeti Balett Triple Dance című új estjének egyfelvonásosai közt, amik október 12. és 14. között a Müpa Fesztivál Színházában láthatók a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál szervezésében. Az egyik darabban a moszkvai Bolsoj Balettből igazolt vezető táncos, Tsvirko Igor is bemutatkozik a budapesti közönség előtt.

Világhírű koreográfusok magyarországi bemutatói várhatók a CAFe Budapest szervezésében. Az izraeli Sharon Eyal és Gai Behar a nemzetközi kortárs táncélet ismert párosa. Munkásságuk nem ismeretlen a magyar közönség előtt, L-E-V elnevezésű társulatuk már többször fellépett a Trafó Kortárs Művészetek Házában. A Magyarországon most először láthatóBedroom Folk című alkotásukat 2015-ben készítették Európa egyik vezető táncműhelye, a Holland Táncszínház számára. Az elmúlt három évben nemzetközileg is nagy sikert aratott koreográfiát a Magyar Nemzeti Balett előadásában Ishizaki Futaba, Uehara Emi, Bakó-Pisla Artemisz, Asai Yuka, Kekalo Iurii, Starostina Kristina, Majoros Balázs és Molnár Dávid, valamint Rohonczi Viktória, Takamori Miyu, Tarasova Kateryna, Kelemen Ágnes, Darab Dénes, Kovtun Maksym, Morvai Kristóf és Krajczár Balázs mutatják be.

A tökéletesség szédítő ereje (The Vertiginous Thrill of Exactitude) című darabot az élő legendának számító amerikai koreográfus, William Forsythe 1996-ban készítette az ekkor már több mint egy évtizede általa vezetett Ballett Frankfurt számára. A Magyar Nemzeti Balett előadása Schubert „Nagy” C-dúr szimfóniájának rendkívül energikus zárótételére készült. A majdnem 11 perces mű egy pillanatra sem hagyja a három női és két férfi táncost pihenni: a cselekmény nélküli darab eseményei gyorsan peregnek. Az előadásban mutatkozik be Budapesten Tsvirko Igor, aki a világhírű Bolsoj Balett egyik vezető szólistájából lett a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosa. Szintén a Bolsojból igazolt Budapestre az előadásban ugyancsak szereplő Kosyreva Diana, aki címzetes magántáncosként folytatja pályáját a Magyar Nemzeti Balettben. A további szerepeket Lee Yourim, Kim Minjung és Rónai András, valamint Földi Lea, Balaban Cristina, Melnik Tatiana, Timofeev Dmitry és Takahashi Yuya táncolják.

Az est nyitódarabja a Ravel Boleró-jára és Arvo Pärt Für Alina című zongoradarabjára készült Johan Inger-koreográfia, a Walking Mad, amely 2015 óta szerepel nagy sikerrel a Magyar Nemzeti Balett repertoárján. A három női és hat féri táncosra készített alkotás hol vidáman, hol szomorúan merít ihletet az emberi kapcsolatok, a nő-férfi viszony mindennapi őrületéből, miközben leleményesen hajtogatja, forgatja és mozgatja az előadás egyetlen díszletelemét, egy szimbolikus jelentéssel is felruházható falat. Az előadást a CAFe Budapest keretei között Krupp Anna, Földi Lea, Sarkissova Karina, Cottonaro Gaetano, Morvai Balázs, Kerényi Miklós Dávid, Leblanc Gergely, Darab Dénes és Rónai András, valamint Kelemen Ágnes, Hangya Rita, Balaban Cristina, Timofeev Dmitry, Krajczár Balázs, Vila M. Ricardo, Myasnikov Boris, Kekalo Iurii és Majoros Balázs táncolja.