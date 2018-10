R. Kelly egy Hummer hátsó ülésén majdnem megfojtotta volt feleségét, aki csak most, évekkel később mert a nyilvánosság elé állni történetével. A nő úgy érezte, hallatnia kell a hangját, mert hasonló helyzetbe kerülhetnek más nők is az exférje agressziója miatt.

Az utóbbi években egyre több vád merül fel az énekes R. Kelly ellen, aki eddig mindig megúszta a felelősségre vonást. Volt már tárgyalása gyerekpornográfia miatt, vádolták már azzal is, hogy szexrabszolgákat tart fogva. Most exfelesége jelentkezett be egy erősebb történettel. A nő azt állítja, az énekes egyszer majdnem megfojtotta egy terepjáró hátsó ülésén.

A nő nagy nehézségek árán, csak 2009-ben vált el Kellytől, és csak azért állt most a nyilvánosság elé, mert látta, hogy egyre több nő számol be hasonló, az exférjéhez köthető esettel, ráadásul korábban mindig csak az áldozathibáztatást kapta válaszul, mikor előállt a történetével. Arról nem is beszélve, hogy azt is többször megkapta már, hogy csak pénzt akar keresni a sztorijával. Nos, a profi táncos, Andrea Kelly most a The View című tévéműsorban adta elő nagyon részletesen, hogy mi történt vele.

A Hummer hátsó ülésén történtekről azt mondta, hogy R. Kelly (ki tudja, miért, de) hátrafeszítette a nő karját, úgy nyomta az ülésre. Közben pedig ránehézkedett a vállára és a nyakára is, és a nő – elmondása alapján – csak a szerencsének köszönhette, hogy túlélte a fenyítést. Ugyanis épphogy el tudta suttogni férjének, hogy már nem kap levegőt.

R. Kelly ugyanis alkarjával közben a nyakára támaszkodott. Andrea azt is mondta, hogy néhány pillanatra elkékült előtte minden, és csak arra tudott gondolni, hogy ott fog meghalni, a Hummer hátsó ülésén, aztán R. Kelly elhajt a holttestével, és senki nem fogja megtudni, mi történt vele. Aztán arról is beszélt, hogy a sokévi együttélés megtanította felismerni, mikor van epizódja R. Kellynek. Olyankor állítólag megváltozott a férfi tekintete, a viselkedése, amitől a nő egyértelműen félt. A párnak egyébként három gyereke született, és igazából ők tartották a lelket a nőben. Akkor is rájuk gondolt, mikor majdnem leugrott az erkélyükről. Már a korláton állva jutott eszébe, hogy semmit nem old meg azzal, ha megöli magát. A házasság végül válással végződött, amire ráerősített a nő egy távoltartó határozattal. R. Kelly egyelőre nem reagált volt felesége tévés szereplésére.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!