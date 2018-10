A diszkózene megalapítójának tartott Giorgio Moroder bejelentette legelső élő európai turnéját. A 78 éves, többszörös Oscar- és Grammy-díjas Moroder 15 várost érintő európai turnéra indul 2019 tavaszán, köztük érintve Budapestet is.

Élete első európai turnéjával Magyarországot is érinti a sokak által csak a diszkó keresztapjaként emlegetett Giorgio Moroder. A 78 éves zenész a szerdán jelentette be a jövő tavassazl induló turnét, amellyel összesen 15 városban lép fel az elektronikus tánczene megalapítója. Az A Celebration of the 80's című turné során az olasz dalszerző, producer és DJ karrierjének fénypontjait zenekara és vokalistái kíséretében adja elő. Budapesten 2019. május 15-én, a Papp László Budapest Sportarénában.

Moroder 1963 óta, több mint 55 éve van hatással a zeneiparra. Ő volt az első, aki a tánczenétismétlődő ütőhangszeres ritmusokra helyezte, szakított a harmónia törvényeivel, és a szintetizátort helyezte zenéje középpontjába. Első elismeréseit a hetvenes években szerezte, egyrészt saját zenéjével és a Donna Summernek írt dalaival - többek között az I Feel Love, az On the Radio, a Love to Love You Baby és a Hot Stuff című slágerekkel.

Moroder pályafutása alatt olyan nagy nevekkel dolgozott együtt, mint Cher (Bad Love), Blondie (Call Me), David Bowie (Cat People), Freddie Mercury (Love Kills) vagy Bonnie Tyler (Here She Comes). Munkásságát négy Grammy-díjjal ismerték el, és amellett, hogy a '70-es és '80-as évek legnagyobb művészeivel dolgozott együtt, Moroder olyan filmek zenéit is szerezte, amik még nála is ikonikusabb szimbólumaivá váltak a '80-as éveknek. Ilyenek például az Amerikai dzsigoló, a Párducemberek, A sebhelyesarcú, az Electric Dreams, a Végtelen történet, a Top Gun és az Éjféli expressz. Az Éjféli expressz-hez írt zenéje, a Top Gun-ból a Berlin Take My Breath Away című dala, valamint a Flashdance-ből a What a Feeling három Oscar-díjat és négy Golden Globe-ot hozott neki.

Moroder 2013-tól DJ-ként dolgozott, zenét készített a Google Racer című játékához, és közreműködött a Daft Punk Random Access Memories slágeralbumán is. Ez az együttműködés 2014-ben meghozta neki Az év albumának járó Grammy-díjat is. Moroder 2015-ben adta ki legutóbbi stúdióalbumát a Déjà Vu-t, amelyen többek között Sia, Charli XCX, Kylie Minogue, Britney Spears és Kelis is közreműködtek. Giorgio Moroder azt mondta legelső élő turnéjáról, hogy „olyasvalami ez, amire mindig is vágytam, a rajongóim állandóan kérdezték, hogy fogok-e valaha turnézni. Régen a producerek számára elképzelhetetlen volt, hogy elhagyják stúdiójukat, ez a terület az énekeseké volt. Ma a DJ-k és zenei producerek a pop/dance zene szupersztárjaivá váltak, eljött tehát az idő, hogy én magam is belevágjak ebbe. Nagyon izgatott vagyok.”

Az A Celebration of the 80's turné koncertje egy klasszikus és mai dance slágerekkel teli este lesz. A rajongók láthatják majd Morodert vezényelni, vocoderen játszani, effekteket és hangokat előadni. Zongorázik is majd, és olyan személyes történeket oszt meg a közönséggel, amik azelőtt soha nem jutottak ki stúdiója falai közül. Tiszteleg majd régi múzsája, Donna Summer előtt is: a diszkódíva élőben jelenik majd meg a képernyőn, és együtt zenél Moroderrel és zenekarával.