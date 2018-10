Végleg elbúcsúztak kollégái a Família Kft. sztárjától, Ádám Tamástól. A színész szeptemberben halt meg tragikus hirtelenséggel.

Elbúcsúztak a barátok, kollégák és családtagok a Família Kft. sztárjától. Ádám Tamás szeptember 6-án, 66 évesen halt meg. A gyászolók az RS9 színházban gyűltek össze, hogy megnézzék azt a kisfilmet, amit a barátai készítettek, illetve hogy felidézzenek néhány közös emléket. Többen is szóba hozták a Família Kft-s időket: a sorozat nagy sikerrel futott a tévében a kilencvenes években, valamint szóba került még a művész szegedi színházban töltött időszaka is, erről Ádám Tamás is mindig szeretettel beszélt. Ugyanakkor azt sem hallgatták el, hogy a színész hajlamos volt a depresszióra, és nagyon megviselte, hogy a múlt nyáron már egyik színházban sem kapott szerepet. Úgy érezte, a szakmában már nincs rá szükség – írta a Blikk.

„Fantasztikus, humoros ember volt, de belül rengeteget szorongott, tulajdonképpen a mély intellektusa mellett depressziós alkat volt” – mondta Egri Kati. Dinnyés József, aki a közelmúltban közös esteken lépett fel Ádám Tamással, elmondta: „megviselte, hogy ott kellett hagynia a színházat, nehezen dolgozta fel, hogy munkanélküli lett”. Az eseményen személyesen nem vett részt, de a videóban búcsúzott Esztergályos Cecília és Csonka András, valamint Ádám Tamás gyerekei is. A Roy és Ádám Trióból ismert fia, Nagy Ádám azt mondta, nem fogadja el édesapja halálát. Többen is utaltak arra, hogy bár Ádám Tamást sokan kedvelték, a szakma kevéssé ismerte el az eredményeit, ami a színésznek sok fájdalmat okozott.