Gyönyörű havas tájon készült Beatles-képek kerültek elő

Eddig soha nem látott Beatles-képeket árvereznek el októberben. A fotókat a Help! című film forgatása közben készítették Lennonékról 1965-ben.

Eddig soha nem látott képek kerültek elő a Beatlesről, október 16-án pedig az Omega Auctions elárverezi a fotókat. A képek 1965-ben készültek Ausztriában, amikor a Lennonék a Help! című zenés kaland-vígjátékukat forgatták. A film arról szól, hogy Ringo Starr kap egy különleges gyűrűt az egyik rajongójától, amiről később kiderül, hogy egy indiai szekta áldozati tárgya. Hiába próbál megszabadulni tőle, nem tud. Sőt, időközben az egész zenekart üldözni kezdik. A filmet egyébként 2013-ban digitálisan felújították, és kiadták Blu-ray-en is.

A most előkerült képeket egy Bernd Kappelmeyer nevű német fotós készítette, a 124 darab negatív a forgatás közben készült, egy havas hegycsúcson. A fotók az árverésen akár a 15 ezer eurós, azaz nagyjából 5 millió forintos leütési árat is elérhetik – írta a The Guide Liverpool.

Nemcsak ezeket a képeket árverezik el októberben, hanem az Omega Auctions eladásra kínálja még a zenekar Abbey Road című albuma egyik dedikált változatát, valamint azoknak a jelmezeknek a mintáit is, amiket a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band lemez borítóképén viseltek.