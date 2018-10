Nagy Feró elmondta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidál Gyulát

Nagy Feró elmondta, hogy már egyáltalán nem haragszik Vikidál Gyulára, amiért annak idején besúgó volt. A Beatrice frontembere most azt is elmondta, hogy szerinte zsarolással szervezték be kollégáját.

Nagy Feró a Madách Színház Rockfesztivál című programsorozatán elmondta, hogy hiába jelentett róla annak idején Vikidál Gyula, már rég megbocsátott neki. A Kádár-korszak éveiben hatalmas volt a besúgókból álló ügynökhálózat. Nagy Ferót – tudomása szerint – például tizenhatan is figyelték. Az őt figyelő besúgók közül az egyik a Dalos fedőnevű Vikidál Gyula volt, de a Beatrice frontembere szerint zsarolással szervezték be. „Nem haragszom Gyulára, mindenki a saját életét élte akkor. Igazából nem mondott súlyos dolgokat, engem tizenhatan figyeltek. Egy nővel nem bújhattam úgy ágyba, hogy ne tudjanak róla. Többet tudtak rólam, mint én magamról. Ha akartak tőlem valamit, beszervezték a csajomat” – mondta, és azt is hozzátette, hogy többször is bevitték a rendőrök.