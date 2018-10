Szakemberhez kellett fordulnia Pokorny Liának

Pokorny Lia újult erővel tér vissza a színpadra, a színésznőnek az utóbbi időben több előadását is le kellett mondania betegség miatt. Azóta életmódott váltott, és elmondta, hogyan küzdött meg a hangjáért.

Korábban megírtuk, hogy Pokorny Liának akut hangszálgyulladás miatt több előadását is le kellett mondania. Hónapokig küzdött a hangjáért, és végül egy foniáter szakemberhez kellett fordulnia. Ez a fül- orr- gégészet egyik szakterülete, ami a hangképző szervek rendellenességeivel, betegségeivel foglalkozik. „Sziki Ágnes foniáter szakember segítségére is szükség volt, hogy felépüljek, de most már jól vagyok, megküzdöttem a hangomért. Azóta is járok hangképző tanárhoz, egyébként minden színésznek kellene szerintem. A szakmai fejlődéshez elengedhetetlen, hogy karban kell tartani a hangszálakat. Millimétereket csúszhatnak el észrevétlenül hónapok alatt, ha például stresszes vagy és másképp feszíted meg az apró izmokat” – mondta a Blikknek.