Hiába darálták le a kép felét, mégis kifizetik érte a 400 milliót

Kifizeti az aukción megsemmisült Banksy-kép egymillió fontos árát a győztes licitáló. A vásárló azt mondta, hogy azért döntött így, mert ezzel az övé lehet az első olyan műalkotás, amely egy árverésen született.

Korábban megírtuk, hogy a múlt héten a képkeretbe épített papírvágóval semmisítette meg önmagát a híres és rejtőzködő graffitiművész, Banksy egyik alkotása. A győztes vásárló ezek után is úgy döntött, hogy kifizeti a kép egymillió fontos árát – mondta a Sotheby's árverési ház csütörtökön. A Girl With Baloon (Lány léggömbbel) című képért folyó licitharcot egy európai gyűjtőnő nyerte meg 1,04 millió fontos (386 millió forintos) ajánlattal. Ám alighogy lecsapott a kalapács, az aukció résztvevőinek elképedésére a kép keretébe épített önmegsemmisítő ledarálta az alkotás alsó felét.

A kép most már a Love is in the Bin (Szerelem a szemétben) címet viseli, és Banksy ügynöksége hitelesítette is. A Sotheby's szakértői úgy értékelték, hogy Banksy nem elpusztította egy képét, hanem egy újat alkotott. A gyűjtő most úgy döntött, hogy kifizeti az összeget, mivel ez az első olyan műalkotás, amely egy árverésen született. „Amikor lecsapott a kalapács, és a mű ledarálta magát, először megdöbbentem, de aztán lassan megértettem, hogy az enyém lehet a művészettörténet egy darabja” – idézte a vásárlót a Sotheby's. A valódi személyazonosságát titkoló graffitiművész Girl With Baloon című alkotása először egy londoni ház falán jelent meg, később azonban számos nyomat készült belőle, és a művész egyik legismertebb képe lett.