Makovecz Imre Kossuth-díjas építész munkásságát bemutató kiállítás nyílik „...összekötni az eget és a földet...” címmel hétfőn a Mongol Festőművészeti Galériában, Ulánbátorban.

„...Összekötni az eget és a földet...” címmel Ulánbátorban nyílik Makovecz-kiállítás hétfőn. 2011-es halála óta ez a művészeti anyag mutatja be legátfogóbban Makovecz Imre munkásságát, és ez így is a hagyatéknak csak egy részét tudja megmutatni. A tárlaton az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) alapító, örökös tiszteletbeli elnökének, az Ybl-, Kossuth- és Prima Primissima-díjas, Magyar Corvin-lánccal kitüntetett építész életének legfontosabb állomásait követhetik nyomon az érdeklődők fényképeken, rajzokon és írásain keresztül. Két makett mutatja be a sevillai világkiállítás magyar pavilonját és a visegrádi Erdei Művelődési Házat. Emellett az eddig meg nem valósult, felső-krisztinavárosi Szent Mihály-templom egy-egy vázlata is látható lesz molinókon.

A tárlat tablókon keresztül vonultatja fel Makovecz Imre megépült és tervezett épületeinek fotóit, emellett az építész skiccrajzait, személyes munkaeszközeit is kiállítják. Az információk befogadását nagyban segíti a Szent Mihály-templom tervezéséről készült diavetítés és Dárday István nyolcperces animációja. A kiállítás kurátóra, Csernyus Lőrinc építész, művészeti író, az MMA levelező tagja a közleményben azt írta, „Makovecz olyan tökélyre fejlesztette a szabadkézi rajzolás művészetét, hogy minden egyes vázlata, skicce egy-egy önálló képzőművészeti alkotás” Csernyus Lőrinc szerint rajztudása, arányérzéke, térlátása egyedülálló az építészek között. ”Mindig foglalkoztatta a tájak, növények, és az épületek szimbiózisa, amely az emberi alkotóerőnél nagyobb erő jelenlétét sugallta. A rajzaiban alkotta meg a múlt és jövő építészetét” – írta. A közlemény szerint az ulánbátorival szinte egy időben nyílik meg a dél-uráli Izsevszkben is egy hasonló tárlat, amely az Oroszországban több éve nagy sikerrel zajló vándorkiállítás hatodik, egyben utolsó állomása. A tárlatot korábban Moszkvában, Szentpétervárott, Cseljabinszkban, Jekatyerinburgban, Nyizsnyij Novgorodban láthatta a közönség. „Érdekes epizód, hogy a mester a witteni Waldorf főiskola tervezésekor ismerkedett meg Eginhard Fuchs antropozófussal, aki később, a 2000-es évek elején felkérte őt egy óvoda és iskola tervének elkészítésére. Így született meg a Remény Hídja (Bridge of Hope) vázlatterve egyetlen nap alatt, amely szintén látható lesz a mongóliai kiállításon.

Az oktatási épület hasonlít a földhalmokba régen épített nemzetségfő-palotákhoz, dombházakhoz, melyeket Írországtól Mongóliáig megtalálunk, és amelyeknek mobil változata a jurta, stabil égi alternatívái a kőkörök. Az MMA kiállításának együttműködő partnere a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország Ulánbátori Nagykövetsége, valamint a Mongol Festőművészeti Galéria. A tárlat december 13-ig látható Ulánbátorban.