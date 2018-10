Látogatói rekordot döntött a katolikus papi és egyházi divatot bemutató kiállítás a New York-i Metropolitan Múzeumban. A Vatikánból kölcsönzött papi és főpapi viseletek és a Met saját tárgyai mellett híres divattervezők olyan ruhakölteményeit is bemutatták, amiket a katolikus ikonográfia vagy stílus inspirált.

5 hónap alatt 1,7 millióan látták a New York-i Metropolitan Múzeum (Met) katolikus papi és egyházi divatot bemutató kiállítását, ami a hét elején ért véget. Ez látogatói rekordnak számít a Metben. Az eddigi rekorder egy 1978-as, Tutanhamon egyiptomi fáraóról szóló tárlat volt, amit 1,3 millióan néztek meg. Egyébként másik rekordot is felállított a klerikális tematikájú tárlat. A Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Égi testek: A divat és a katolikus képzelet) című kiállítás volt az eddigi legnagyobb Met-tárlat; több mint 5500 négyzetméteren, 25 teremben mutattak be a Vatikánból kölcsönzött papi és főpapi viseletek és a Met saját tárgyai mellett olyan dizájnruhadarabokat, amelyeket a katolikus ikonográfia vagy stílus inspirált. Láthatott a közönség El Greco bíborosa ihlette pelerint, egy elsőáldozó-ruha ihlette Chanel menyasszonyi ruhát, Zurbarán festményeinek szerzetesei által inspirált estélyiket, ezen kívül Azzedine Alia és Vivienne Westwood ruhakölteményeit is megcsodálhatták a múzeum középkori és vallási témájú műalkotásai mellett. Szentek, angyalok és Szűz Mária ábrázolásainak hatására olyan tervezők készítettek ruhakölteményeket, mint Alexander McQueen, Yves Saint Laurent és Jean Paul Gaultier.

A ruhaköltemények mellett 18-21. századi ékszereket is bemutattak. A Vatikán különlegesen finom kidolgozású ruhadarabokat és kiegészítőket adott kölcsön a New York-i intézménynek: arany- és ezüstszállal hímzett miseruhákat, drágaköves tiarákat és mitrákat, köztük például XI. Piusz pápa 1929-ben készült mitráját. A kiállítás adta az idei Met-gála témáját, mely ezúttal is rengeteg sztárt vonzott. A május első hétfőjén tartott bálon sok híresség a katolicizmus inspirálta kreációkban jelent meg.